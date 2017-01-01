刘挪薇：1.20原油操作策略及解套，EIA虽利空油价仍收盘上涨 [复制链接]

刘挪薇：1.20原油操作策略及解套，EIA虽利空油价仍收盘上涨



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



时光转眼即逝，有些事来不及做都已成往事，甚至来不及回忆，多少个年头风风雨雨的指导生涯。市场交易也是这样，机会总是悄然而逝，认准了就要全力出击，否则错过了就是无尽的遗憾！行情摆在这里，相信绝大多数人都非常清楚，回落到位这里必然是博弈抄底多单的机会，但是到底有多少人能够做到全力出击呢，又有几个人有着不一样的胆略和见识。



挪薇——1.20消息面：



周四（1月19日）17:00，国际能源署（IEA）公布月度原油市场报告。月报显示，12月欧佩克原油产量下滑32万桶/日至3309万桶/日。其中，沙特12月原油产量为1048万桶/日，较上月有所下滑，但月报公布后油价反应平淡。此外，IEA月报预计非欧佩克国家2017年供应料增长38.5万桶/日；欧佩克12月供应有所下降，今年1月下滑速度料将加快；同时，IEA将全球原油日需求预期上调10万桶至9780万桶。



周五凌晨美国能源信息署（EIA）公布的截至1月13日当周原油库存录得234.7万桶，远超预期的减少34.2万桶；汽油库存录得增加595.1万桶，高于预期的增加202.3万桶。此外，美国产油量维持在41周高位，使油价承压下滑。



挪薇——1.20原油技术面分析：



原油从四小时走势图来看，昨日油价走势相对较为平淡，在一些重磅数据及事件的影响下，也没有走出有效的指引性行情，不过EIA利空的情况下油价仍小幅收涨说明多头仍然坚挺，并且此前提到过50美元可能会是减产协议的铁底，目前靠近该关口料不会进一步下跌。从指标来看，K线昨日持续受到布林带下轨的支撑，附图MACD指标快慢线下行趋势暂缓，且快线出现向上提升趋势，绿色动能柱缩量。挪薇蔻311469赚4247综合来看，油价目前已处于相对较低的位置，预计日内油价上涨概率较大，操作上挪薇建议低多为主。





挪薇——1.20原油操作建议：



1、51美元附近做多，目标看向52美元上方，止损在50.7美元下方;



2、52.5美元附近考虑做空，目标看向52美元附近，止损在52.8美元附近。



若行情变化务必及时调整做单策略，若需更多资讯解析实盘解答，精准点位建议可提前联系刘挪薇策略指导3114694247，薇信lnw6668，VIP实仓喊单群：188964664 贵宾号(669)



挪薇——1.20多空单被套解套策略：



很多投资朋友原油多空单解套，都在着急四处寻找老师，很多朋友找到挪薇问怎样解套，这里给出挪薇自己的解套方案。希望对看到文章的投资朋友有点帮助。如果套的深，而且行情有继续往自己薇#xin：lnw6668不利的方向走可能性。就需要根据自己资金量来做反向单，增加仓位净值，但是千万不要在去做套单同方向的单子，以免行情继续恶化。如果套单之后没有解好就容易出现对锁的情况，锁单虽然控制了套单的损失，但同样每天的过夜费也不是每一个投资者所能承受的，这个时候就需要冷静，从大周期来判断趋势。此外，仓位重选择减仓解单来维持资金平衡。在这里就不具体给出，如果需要可以咨询挪薇，同时挪薇提醒套单的朋友一定要注意，不要再次贪心犹豫而弥足深陷；在这个市场上，不缺老师，不缺分析，更不缺操作建议。





挪薇——1.20静待有心人：



作为一个投资者应该深知，投资不可能没有风险，不遵守游戏规则出局是迟早的事。没有招招都中，也没有招招不中的交易，我们应该做的就是稳健、谨慎、追求成功率，制定严格的交易纪律，才能保证在胜似战场的市场中分得一杯羹。我从来不承诺任何投资者利润，因为我是从这条路上走过来的，我深知风险的可怕，在我这里，我只强调控制风险，投资一定是从控制风险开始，只有控制住了风险，盈利才有可能，只有控制住了风险，获利也是自然而然。



每次写分析，挪薇都希望看到的朋友能有所收获，在这个市场上，平静的表现下其实暗波汹涌，很多投资朋友轻易的进入，往往遍体鳞伤，每天都有很多朋友找到我，寻求帮助，然而更多的只是看完分析后迅速的找到下一篇继续看。挪薇薇#心：lnw6668希望自己能帮助更多的人，就犹如我自己对这份工作的定位是服务一样，人与人之间是相互的，信任是合作的开始，如果你在投资道路上有所困惑和迷茫可以找聊聊，说不定这将使你的投资之路好走很多。



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撰写：刘挪薇；多家财经网站特约撰稿人，对市场动向，行情走势规律小有研究。挪薇投资格言：投资如出海，避险才安全！海底的沉船都有一堆航海图。交易成功最重要的因素并不在于用的是哪一套规则，哪一张航海图，而在于你的自律功夫，在于你是否懂得最佳的避险方案。