[技术分析] 谭灿芸：1.19原油EIA之夜如何稳健获利？晚间白银操作建议 [复制链接]

谭灿芸：1.19原油EIA之夜如何稳健获利？晚间白银操作建议 多空的博弈其实没有好坏之分，就怕入场后见异思迁，心猿意马!每一次的交易就像学游泳，不在江河之中沉浮几次，什么也学不会;如果错了一次入场的良机，就把它忘记，不要天天挂念去年在某个点位没做!心无杂念方可容纳百川!风有风的自由，云有云的温暖，每个人都有自己的判断和思路，任何一个人都有犯错的时候，不过，留下来的只是那些在错的时候懂得舍弃，没有一味盲目执着的人，走的却是那些不撞南墙不回头的偏激者!



EIA来袭，数据行情如何操作？如何才能稳健获利？ 很多投资者都只关注数据利多还是利空，但很多人都忽视了行情。谭老师一直都关数据和消息的关系，分析总结数据行情该如何操作： 1.消息对于行情走势来说，更多是起到推动、激发、辅助行情的作用或影响，远非直接对应的关系， 2.走势最核心的仍然是技术走势本身，通过技术走势，如何合理去看待数据以及应对行情的变化，这才是现货投资交易的根本，这也是谭老师文章里面试图传达给大家的稳定的交易系统、及时的应变、理想的判断，这才是交易的根本，盈利的源泉。 谭灿芸总结：很多人可能做不到有一个自己完善的交易系统，那么灿芸告诉大家一个可以简单使用的方法就是当技术面跟数据面一致的时候再入场操作这样准确率就很高，那很多投资者肯定又要问了谭老师那我会不会错过行情呢？灿芸在这里想劝诫各位投资者的是做单是为了赚钱，不是为了做单而做单，灿芸一直以来投资的理念就是宁可错过不可做错，稳健盈利才是投资的根本。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 晚间EIA数据前原油回落做多为主 技术面方面，小时图目前KDJ指标在早盘出现的小幅反弹后，再度形成了高位超买的情况，有一定的回落需求，但是4小时图形又受到了来自连接49.95---50.7—50.9形成的上行趋势线的支撑。 数据方面，早间的API原油库存数据大幅减少500多万桶，数据利好的情况下，也会在白盘的走势中有所反应，所以笔者建议，晚间数据前的操作尽量以回落做多的思路为主，对于具体进出场点位及仓位分配把握控制不好的投资者切勿盲目操作。 具体操作方面，投资者可以在4小时图形上行趋势线附近的位置50.9到51区间做多，下方以小损来设置，一旦跌破50.7一线，就会再次测试此前的低点50整数关口，所以在回落之后，在没有跌破关键支撑之前，仍然不可过分的看空，一切等待今日晚间EIA原油库存数据来作出指引。灿芸薇鑫tcy90935 现货白银日内技术面分析及操作策略解析 交易思路：从现货白银四小时走势图来看，白银价格突破17美元大关后上方空间基本打开，不过从大周期来看可以发现17.23美元附近还存在极强的阻力，若能突破料进一步看向17.5美元附近。从指标来看，K线沿着布林带上轨走高，附图KD指标持续向上，不过目前进入了超买区。综合来看，白银价格虽然进一步上行动能充足，但KD指标超买银价有回落需求，不过操作上灿芸还是建议做多为主。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 17美元附近做多，目标看向17.2美元上方，激进者中线持有看向17.5美元附近; 初次靠近17.23美元做空，目标看向17大关，止损在17.3美元上方。 灿芸想说的是暂时的亏损并不可怕，但应分析原因，吸取教训，把它当作借鉴，以免重蹈覆辙！如果你还在亏损，请找原因，如果你每天除了套单还是套单，除了亏损还是亏损，找我，即使失去一切，至少还有一个期望等待着你，相信成功能从我们的结识开始！ 文/谭灿芸（V-xin:tcy90935/Q909351735)

