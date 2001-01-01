[长线是金] 张皓晟：多头强力出击油市依然受阻，今日看好冲高后回落 [复制链接]

导语：



周三OPEC月报表现乐观利好油价，然一拳难敌四手，美元的暴涨、美国页岩油的增长以及OPEC减产疑虑不减等多重利空因素齐袭，油价无力上涨，虽周四凌晨的API原油库存骤减仍无法挽救油价。今日晚间原油市场还将迎来两大重磅事件，EIA月报及美国EIA原油库存数据，据市场预计显示，上周EIA原油库存将减少100万桶利好油价，但EIA数据素有“反转王”支撑，在期待它利好油价的同时，投资者们还需警惕其或将出现反转现象。



消息面：



欧佩克月报称减产显露积极现象利好油价，API库存大减500万桶也传来利好，但由于美国页岩油增产预期持续发酵及美元反弹，增加了油价的下行压力，周三美布两油双双收跌。由于马丁路德金假期，API数据被延迟至周四早间05:30公布。数据显示，美国至1月13日当周API原油库存减少500万桶，前值和预期值分别是减少153.3万桶和减少96万桶。数据公布后，油价短线上扬。



虽然大部分产油国的积极行动为减产前景带来了较强支撑，但经济放缓担忧重燃加大了油价的压力。目前从市场消息面来看多空势力是各置一半，就市场前景而言个人不是太看好，这和各国利益息息相关，在利益的驱使下难免会有强出头的。



今日IEA将公布新一期的短期全球能源展望报告，这将有利于投资者了解美国页岩油的生产情况，须密切关注。而由于马丁路德金假期，EIA数据将被延迟至周五（1月20日）凌晨00:00公布，今日重点关注EIA。



---张皓晟1.19现货原油行情分析：



美原油从四小时走势图来看，油价昨日受阻于52.8美元后直线下滑，在下滑过程中尝试反弹但受到52.1美元位置的阻力，下方进一步跌破了51美元关口，不过目前有所反弹，50.7美元作为今天的关键支撑。指标来看，K线跌穿布林带下轨短线有反弹需求，附图MACD指标快慢线持续向下运行，不过绿色动能柱有所缩量。综合来看，API利好油价，同时MACD动能柱缩量，短线上油价有反弹需求，操作上不宜盲目追多，暂时先已低多为主。



原油操作建议：



1、建议51.0美元附近做多，目标看向52.1美元附近，止损在50.7美元下方;



2、建议52.5美元附近做空，目标看向51.5美元附近，止损在52.8美元上方。



---张皓晟1.19现货白银行情分析：



从四小时走势图来看，白银价格突破17美元大关后上方空间基本打开，不过从大周期来看可以发现17.3美元附近还存在极强的阻力，若能突破料进一步看向17.5美元附近。从指标来看布林带开口运行，K线运行于中轨上方，附图KD指标向上放缓，红色动能柱减量运行，kdj三线在超买区转头向下运行。综合来看白银价格上行受助后回调，操作上还是建议以多为主。稳健可等待回落企稳之后顺势做多。短线先看回落情况。



白银操作建议：



1、建议17.2美元附近做空，止损0.2美元，目标看向16.8美元附近；



2、建议16.8美元附近多单，止损0.2美元，目标看向17.2美元附近；



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