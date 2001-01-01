刘挪薇：1.19原油白银走势分析及操作策略，美元反弹银价承压 [复制链接]

刘挪薇：1.19原油白银走势分析及操作策略，美元反弹银价承压



文/刘挪薇（QQ:3114694247）



大海虽然浩瀚，也是由无数个小水滴组成的。华尔街的投资高手中，不管是索罗斯还是巴菲特，他们的财富也是从每一单的交易中一点一点积累的，没有几十年的积累他们也不可能拥有今天的成就。古人云：不积硅步无以至千里，千里之行始于足下。希望这句话成为我们之间的共勉。





挪薇——1.19消息面：



原油：原油价格周四早盘时段小幅震荡回升，目前于51.5美元附近交投；隔夜原油价格整体维持震荡下行，自周二油价收跌之后，隔夜原油价格再度收跌，基本回吐了上周周三以来的涨幅。日线上上方压力位置52.1美元位置；美国原油产量回升忧虑再度升温，市场担心这将抵消石油输出国组织(OPEC)减产行动对油市的提振效果，同时美元反弹也增加了油价的下行压力。



白银：白银方面，白银价格今日早盘时段短线跳水跌穿17美元整数关口，随后持于16.9-17美元区间震荡；隔夜白银价格先涨后跌走势倒V行情，美市盘初。银价短线拉升一度升破17.2美元的压力位置，最高触及17.32美元/盎司，凌晨时段银价大幅跳水，回落至17美元关口上方交投。隔夜前期持于低位交投的美元指数在耶伦讲话后全面上涨，白银价格承压重挫。目前金银市场聚焦特朗普就职演讲。



挪薇——1.19原油技术面分析：



原油从四小时走势图来看，油价日内温和走高，走势上相对早盘没有出现明显变化，50.7美元依旧作为日内关键支撑，阻力看向52.1美元附近，进一步则看向昨日高点52.8美元附近。从指标来看，K线跌穿下轨后温和反弹，附图MACD指标快慢线持续向下延伸，不过快线有所走缓，且绿色动能柱缩量。挪薇蔻311赚469撰4247综合来看，油价温和走高趋势明显，短线操作上挪薇建议应以低多为主。





挪薇——1.19原油操作建议：



1、51美元附近做多，目标看向52.1美元附近，止损在50.7美元下方;



2、52.5美元附近做空，目标看向51.5美元附近，止损在52.8美元上方。



若行情变化务必及时调整做单策略，若需更多资讯解析实盘解答，精准点位建议可提前联系刘挪薇策略指导3114694247，薇信lnw6668，VIP实仓喊单群：188964664 贵宾号(669)



挪薇——1.19白银技术面分析：



现货白银从四小时走势图来看，白银价格同样持续走低，并跌穿17美元大关至16.9美元的支撑附近，这点依旧有效，进一步可能看向16.7美元附近，阻力可以关注17.1美元附近。从指标来看，K线跌至布林带中轨暂时止跌，附图KD指标大幅度向下发散。挪薇综合来看，白银价格进一步下跌动能充足，操作上挪薇建议反弹做空为主。





挪薇——1.19白银操作建议：



1、17.15美元附近做空，目标看向16.9美元附近，止损在17.23美元上方；



2、16.8美元附近做多，目标看向17.1美元下方，止损在16.7美元下方。



挪薇——1.19静待有心人：



现货市场不同于其他金融投资，对于消息面的拿捏相当重要，没有专业的人分析消息，没有相对的技术分析水平，贸然入市，有几个散户不亏损的？但是亏损后要找到办法，失败是成功之母，其实大多数人做生意做投资都没有一开始就成功的，挪薇薇#xin：lnw6668相信包括现在看这篇文章的你，只有通过不段的吸收新的信息，不断的吸取他人建议，不断的学习，才有了你现在的成就。



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