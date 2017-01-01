谭灿芸：现货原油交易把握这些进场时机赢得获利机会 [复制链接]

谭灿芸：现货原油交易把握这些进场时机赢得获利机会

在原油交易过程当中，行情的每一次波动都有可能会出现进场信号，一个成功的原油期货投资者会把握住这些信号，在最理想的点位入场，从而赚取更多的利益，那么究竟要如何掌握正确的看盘技巧，把握住交易时机呢?灿芸weixin：tcy90935

第一买入点：均线从下降逐渐走平或走高，而价格由下而上穿过均线，为买入信号。均线由降转平或者走高，本身就代表价格的下降动能有所减弱，价格上破均线确认了价格的上行动能，表明短线向上调整的力度加大。

第二买入点：价格位于均线之上运行，回撤时跌破均线，但均线继续走高，为买进时机。这样的现象经常会造成空头陷阱，许多投资者看到价格跌破均线就试图做空，但是忽略了均线的方向和K线的下跌力度，往往我们可以结合看涨K线信号如早晨之星，看涨穿头破脚等确认买入信号。

第三买入点：价格位于均线之上运行，回撤时未跌破均线再度上升时为买进时机。

第四买入点：价格位于均线之上运行，突然暴跌，距离均线越来越远，后市极有可能向均线回归(正所谓物极必反)，为买进时机。由于均线，特别是较长时间周期的均线计算的是过去多个交易日的收盘价平均价格，最近价格下行短期还难以改变均线的方向，即使改变角度也可能较小，因此价格仍有向上反抽的风险。

相信通过以上一番讲解，大家对于原油期货投资如何把握交易时机已经有了一定的了解，不过原油市场瞬息万变，交易技巧也要结合实际情况活学活用，在每一笔交易之前都要严格的止损止盈，避免因判断失误而损失惨重。实在VIP喊单群188964664 验证774

灿芸想说的是暂时的亏损并不可怕，但应分析原因，吸取教训，把它当作借鉴，以免重蹈覆辙！如果你还在亏损，请找原因，如果你每天除了套单还是套单，除了亏损还是亏损，找我，即使失去一切，至少还有一个期望等待着你，相信成功能从我们的结识开始！