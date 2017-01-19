[实战看盘] 每日收盘提示：看清这个，踩准节拍就能赚钱！（2017-01-19） [复制链接]

市场重要情况：

这两天的行情，不论涨跌，波动是明显小了。显然这是心态平稳后的市场反应，至少对于加速的IPO，没有之前那么怕了，更何况还有春节的预期。这种时候节奏对上了，那会比上涨行情都赚的多。而眼下股票的节奏，大家可以用“博尔量化.net”平台来量化一下自己手头的股票的交易，会涨的股票，交易变化的节奏都是非常的清晰。



重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。



市场重要量化数据情况：

最近能够连续上涨的股票，实际去量化一下交易，背后都是连续的做多主导。而这与整个市场相比，显然是大大领先的。 大家可以看看下面那些连续上涨的股票，最近四天都是做多主导的红色，哪怕前两天也是跟市场一样反复探底，但做多主导依旧鲜明。







而这种交易状态可是比整个市场里的多数股票，积极了很多。要知道，之前两天，更多的股票是被做空的力量主导，敢于空头回补低吸已经不错了。能够做多主导的，这种态度显然是非常积极，并且这种状态对股价有着直接的正面作用。而到现在，整个市场里更多的股票也就还在空头回补，现在能做多的，交易上同样是出类拔萃。那么大家自己的股票，现在有没有做多主导，用“博尔量化.net”平台去量化一下，不管现在涨了没有，反正背后有做多主导，就是积极的，有戏的。



现在估计大家手头的股票很可能是空头回补，也需要量化后面交易上的变化，用“博尔量化.net”平台量化空头回补之后有没有做多主导，当然就特别的重要，最怕就是做多主导没出现，做空主导反倒出现了。这就麻烦了。



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博尔量化.net 平台整理

2017-01-19

