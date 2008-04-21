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本人01年进入中国股市积累了丰富的实战经验，也学到了一定的技术 [复制链接]

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红豆币
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发表于 2017-1-19 14:22:54 |显示全部楼层
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本人01年进入中国股市积累了丰富的实战经验，也学到了一定的技术，独创了实战效果非常好的中短线炒底指标及战法，能在几千只股票里面搜索股票黑马，紧跟大盘和个股主力资金流向 ，让你买在低位，卖在高位，帮您把握上涨波段，快速赚钱。现在希望能够认识更多的朋友，大家一起交流路，也希望能够验证我的战法的全面性，所以免费将这套战法和指标送出，同时本人的空间每日都会推荐个股和对大盘的分析，也可以免费为大家解套解股
声明一下：
　　本人纯属个人爱好，承诺永不作为商业用途，不涉及任何的费用等等
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