刘挪薇：金银受重挫原油蓄势反弹，1.19原油白银布局及解套 [复制链接]

刘挪薇：金银受重挫原油蓄势反弹，1.19原油白银布局及解套



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



人生之高度，一靠实力，这是你与人抗衡的话语权，没有底气的愤怒毫无意义；二靠选择，做对事只能对一时，选择对可以对一生；三靠坚持，只要持之以恒地做，小事情能够成就大事业；四靠境界，觉得生活是刁难，一开始你就输了，认为刁难是雕刻，你总会赢的，失去即得到，挫败即成功。





挪薇——1.19消息面：



原油：周三（1月18日）欧佩克公布达成减产协议后的首份月度原油市场报告。该组织除印尼外原油日产量从11月的8年新高下降22.1万桶/日至3308.5万桶/日，为7个月来首次下降。此外，月报称积极迹象表明，非欧佩克国家遵守减产承诺。在此次月报中，欧佩克将2017年非欧佩克国家石油供应增速预期从30万桶/日下调至12万桶/日，将2017年美国原油总产量预期上调23万桶/日。此外，月报还略微上调2017年全球原油需求增幅预估，欧佩克预计，2017年全球石油需求增速为116万桶/日，此前为115万桶。



白银：美联储主席耶伦称，美联储接近达成双重目标；通胀目前低于2%但正朝着美联储的目标迈进，就业市场仍有改善的余地；预计这一年内将会有数次加息，这取决于经济走势，若退出加息过久将会拖累经济；但低迷的生产率也不支持大幅加息。大幅加息的口号无疑是金银上行受阻的关键，



挪薇——1.19原油技术面分析：



原油从四小时走势图来看，油价昨日受阻于52.8美元后直线下滑，在下滑过程中尝试反弹但受到52.1美元位置的阻力，下方进一步跌破了51美元关口，不过目前有所反弹，50.7美元作为今天的关键支撑。从指标来看，K线跌穿布林带下轨短线有反弹需求，附图MACD指标快慢线持续向下运行，不过绿色动能柱有所缩量。挪薇蔻311撰469撰4247综合来看，API利好油价，同时MACD动能柱缩量，短线上油价有反弹需求，操作上挪薇建议可以暂时已低多为主。





挪薇——1.19原油操作建议：



1、51美元附近做多，目标看向52.1美元附近，止损在50.7美元下方;



2、52.5美元附近做空，目标看向51.5美元附近，止损在52.8美元上方。



若行情变化务必及时调整做单策略，若需更多资讯解析实盘解答，精准点位建议可提前联系刘挪薇策略指导3114694247，薇信lnw6668，VIP实仓喊单群：188964664 贵宾号(669)



挪薇——1.19白银技术面分析：



现货白银从四小时走势图来看，白银价格昨日突破了17.23美元这个关键阻力，本应进一步上涨却受耶伦讲话影响下挫，目前靠近17美元大关反弹，同时这点也处于上行趋势线附近，作为关键支撑，跌破料进一步大跌。从指标来看，K线突破上轨后回落，附图KD指标高位死叉向下运行。挪薇综合来看，白银价格仍有下跌动能，操作上挪薇建议反弹做空为主。





挪薇——1.19白银操作建议：



1、17.15美元附近做空，目标看向16.9美元附近，止损在17.23美元上方；



2、16.8美元附近做多，目标看向17.1美元下方，止损在16.7美元下方。



挪薇——1.19多空单解套策略：



很多投资朋友多空单解套，都在着急四处寻找老师，有的朋友找到挪薇询问要怎么解套，这里给出挪薇自己的解套方案，希望对看到文章的投资朋友有点帮助。高位套单的投资者，可以利用反弹行情解套出局，或者逢高减仓；一旦行情有变，被套单子立即止损出局，反向建仓，弥补损失；低位套单的投资者，可以利用回调行情解套出局，或者逢低减仓；一旦行情有变，被套单子止损出局，反向建仓，弥补损失；同时挪薇薇#xin：lnw6668提醒套单的朋友一定要注意，不要再次贪心犹豫而弥足深陷；在这个市场上，不缺老师，不缺分析，更不缺操作建议。手上还被套单不知道怎么办的朋友，可以及时找挪薇本人，我会尽力给出自己中肯的建议，帮你减少损失。



若行情变化务必及时调整做单策略，若需更多资讯解析实盘解答，精准点位建议可提前联系刘挪薇策略指导3114694247，薇信lnw6668，VIP实仓喊单群：188964664 贵宾号(669)





挪薇——1.19静待有心人：



茫茫人海，如果聊得来，挪薇希望，在这个市场我们可以共同走下去，请记住你投资的初衷，商场如战场，可能在你的行业你是精英，但无论在哪个行业，我们都是学习者。我们不做临时抱佛脚的投资者，我们都是提前做足了准备，我们现在要做的并不是要去盲目的交易，而是稳健抓住可把握的行情，行情天天都有不争一朝一夕，挽回损失并非靠一时的运气而是长期的经营。



每次写分析，挪薇都希望看到的朋友能有所收获，在这个市场上，平静的表现下其实暗波汹涌，很多投资朋友轻易的进入，往往遍体鳞伤，每天都有很多朋友找到我，寻求帮助，然而更多的只是看完分析后迅速的找到下一篇继续看。挪薇薇#XIN:lnw6668希望自己能帮助更多的人，就犹如我自己对这份工作的定位是服务一样，人与人之间是相互的，信任是合作的开始，如果你在投资道路上有所困惑和迷茫可以找聊聊，说不定这将使你的投资之路好走很多。





撰写：刘挪薇；多家财经网站特约撰稿人，对市场动向，行情走势规律深有研究。众所周知，投资跟风险是并存的，可以说投资的成功取决于对风险的控制上面，风险控制的越小，成功的几率也就越大，然而提到控制风险，各位投资者是不是应该有个属于自己的投资驿站呢？