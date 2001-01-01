[其他信息] 沈梓绮：1.19如何应对原油白银暴涨暴跌行情，原油午间翻仓布局策略及解套 [复制链接]

沈梓绮：1.19如何应对原油白银暴涨暴跌行情，原油午间翻仓布局策略及解套



梓绮一直在文章里强调，我们分析行情的时候不仅要知其然还要知其所以然，通俗点说就是你看到行情下跌了，你要知道行情为什么下跌。这样才能在现货市场上战无不胜。那么接下梓绮给大家分析一下近期利空原油沥青的因素。



手上还有单子被套不知道怎么办的朋友，可以及时看分析，本人会尽力给出自己中肯的建议，帮你减少损失，单子被套的朋友一定要注意，不要再次贪心犹豫而弥足深陷。成功都是留给有准备的人的，不要抱着那种什么准备都没有就像满载而归的侥幸心理，这样市场只会让你亏损殆尽，灰头土脸的离开它。任何投资都是有风险的，当遇见不利时自己愿意接受的蚀本的程度是多少？明确这个目标是为了应对不测的风险时作出果断的决策。



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沈梓绮独家策略：翻仓策略



油价周三实盘阶段跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振，之后由于API原油库存降幅远大于预期，油价在电子盘阶段缩减跌幅。



API原油库存在上周录得高于预期的增幅后，本周录得远大于预期的跌幅（下降504.2万桶）。尽管油价受此消息影响一度短暂缩减跌幅，但由于精炼油与汽油库存均大幅上涨，油价下跌势头持续。沈梓绮微亻 言：club9081提示重点关注晚间00:00EIA数据！



1.19国际原油操作建议——逢高做空



建议一：激进型52附近空单进场，常规止损0.35点，目标看到51



建议二：激进型50.5附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到51.5



建议三：稳健型51.5上方空单进场，常规止损0.35点，目标看到50.5



建议四：稳健型50附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到51



1.19国际白银操作建议——高空为主



建议一：激进型17附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到17.5



建议二：激进型17.2附近空单进场，常规止损0.35点，目标看到16.8



建议三：稳健型17.5上方空单进场，常规止损0.35点，目标看到17



建议四：稳健型16.8附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到17.2



-以上建议仅供参考，风险自担，更多实时操作策略建议联系沈梓绮



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套单以后怎么办？



套牢的确是一个很棘手的问题，事实就是这样，如果手中的舱位盈利，这当然好处理，不管平仓点位好与坏，终归是盈利，不过是赚多赚少的问题。如果被套牢，麻烦自然就来了。



说了这么多，那么操作失误之后到底该怎么办呢？以下三个方面来说明。



第一是根据手中的持仓状况，作如下处理：



1、 轻度套牢的投资者，可以利用反弹行情解套出局，或者逢高减仓；



2、 高位套牢的投资者，也可以作出逢高部分减仓的操作，这样在下一波的行情当中可以占据心理和资金上的主动。



第二是根据买入币种的技术状态来作如下的处理：



1、 如果套牢时，所买入的币种处在高位必须立即止损。



2、 如果所买入的币种处在中位，可以依据当时的情况暂时观望，以求的解套离场或者逢高减仓降低损失。



3、 如果所买入的币种处在低位，则不必急于止损，应该在所买入的币种下跌企稳之后，在重要的支撑位敢于低位补仓，摊薄成本，在接下来的反弹行情中将高位套牢的仓位一同救出来。



第三是根据买入币种的趋势状态来作如下的处理：



1、 如果所买入的币种的处在上升趋势，则不必止损，耐心地持有一段时间，必然会解套，甚至还会有较大盈利的可能。



2、 如果所买入的币种处在平衡震荡趋势中，也不必立即止损，耐心等待该币种进入震荡循环高位，一旦解套或者损失很小的时候，应该果断离场出局。



3、 如果所买入的币种处在下跌趋势，一旦确认下跌趋势已经形成，应该立即止损，决不能患得患失心存幻想。任何的迟疑和犹豫，都有可能换来深度的套牢难以自拔。



对于套牢之后的减仓或斩仓，以我的经验来看，投资者在做这样的操作时，下手必须要狠要果断，特别是在下跌趋势中。很多投资的都有这样的操作经历，套牢之后天天盼解套，终于等到有一天解套了，又不甘心了：我都拿了这么多天了，怎么也要赚一些钱。结果错过了最好的平仓机会，当市场重新进入下跌，又再次被套。最终彻底绝望，丧失信心割肉出局。这是下跌趋势中最忌讳的。



套牢之后，无论如何处理都是被动的操作，解套固然是投资者必须掌握的基本功，但是投资者更应该把精力放在套牢之前，想办法提高分析技巧和买卖水平，尽可能减少被套牢的次数，始终占据资金和心态的主动。这才是最重要的。



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