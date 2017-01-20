[实战看盘] 数字江恩解盘:2017.01.20（周五）精准狠！！ [复制链接]

提钱祝愿大家小年快乐。





明天就是小年了，在这里祝愿所有人，股市赚钱，身体健康，阖家幸福，万事如意。不论什么人，本人都祝愿你一切成真。哪怕你还在质疑我，甚至辱骂我，但是我希望你能从今往后，用灿烂的笑容面对一切，因为一颗阴暗的心，无法撑起一张笑容的脸。





下面开始说说大盘吧！



本人的解盘总是写于14点之前，因为本人必须牛13的解盘，不用参考任何人的解盘。但是这样也有一点不好，比如前天，本人告诉《3100点位之下不割肉》，大盘从14点30的3044点位开始反抽到3123点位。可在3123点位之前的昨天，本人就说过《3130-3150》区间有压制，就是这么神。



下面本人想说，大盘未来可以在3100+-50点位区间震荡，其实当初本人早就告诉过3050区间就是买点，是在3068+3084+3044点位，完全符合本人当初在3301下跌的时候，就做了精准预测，告诉3050区间存在买点。



春节之前，本人还想说，大盘要是抵达3050区间，那么就是可以按照逢低买入的操作，然后反抽见利高抛即可。



以上言论发表于2017.01.19

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