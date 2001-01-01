谭灿芸：1.19白银暴跌呈M头空头尽显？多单被套何解？ [复制链接]

谭灿芸：1.19白银暴跌呈M头空头尽显？多单被套何解？ 在这个市场上，不缺老师，不缺分析，更不缺操作建议。缺的是能够真正帮助大家解决问题的分析团队！2个人的办法总比一个人的多，如果你一直处于亏损，如果你还在迷茫，如果你还在市场上不断寻找老师，如果你还在为赚不到钱苦恼，那么你还在犹豫什么，实力打造经典，成功绝非偶然。



北京时间周二（1月17日）晚7:50，英国首相特雷莎·梅在出席达沃斯世界经济论坛年会时就英国脱欧发表演讲。特雷莎·梅强调，英国不寻求“半退半留”的状态，也不建议加入欧盟单一市场。由于特雷莎·梅的讲话没有预期的“决绝”，英镑兑美元在其结束讲话后上涨近2.5%至1.2335，有望创下2008年以来最大涨幅；金银则震荡下跌，一度下跌至1214.8美元/盎司和17.02美元/盎司。 特雷莎·梅讲话结束后，英镑大涨主要是因为梅承诺英国脱欧的最终协议将需要英国上下议院的投票，而此前英国zheng.fu意图绕过议会直接开始脱欧谈判。英国议会虽然不会阻碍五十条的触发，但是其话语权仍然可能对特雷莎·梅的方案带来影响，这触发英镑兑美元日内大涨2.5%。英国硬脱欧风险持续支撑避险资产黄金和白银的上涨，原油市场，由于尼日利亚大幅增加产量等利空因素存在，油价下行风险也有所增加。 受马丁路德金节假日影响，美国休市一日，API推至周四5：30公布，EIA库存推迟周五0点，也就是这个星期又是双EIA。今日需重点关注风险事件：美国12月季调后CPI月率；加拿大央行宣布利率决议并发表货币政策报告；欧佩克公布月度原油市场报告。 ===白银原油日内趋势分析及操作思路=== 白银技术面分析：



现货白银日线级别来看，白银围绕17美元上方震荡，附图MACD于0轴下方交金叉开口向上运行；从4小时走势图来看，上方阻力点位在17.25，白银高位震荡整理，附图MACD于0轴上方交金叉，开口向上运行，红色动能柱势头减弱；从小时图来看，白银在回调整理，附图MACD金叉开口在缩口运行，红色动能柱减量，指标弱势;整体来看，日内趋势尚不明朗，操作上余松仁建议在行情震荡尚不明朗时观望为主，待行情明朗后顺势操作即可，灿芸建议高空为主。投资有风险，入市需谨慎。灿芸24小时腾讯指导909351735 实在VIP喊单群188964664 1月19日间现货白银可参考操作建议：薇鑫tcy90935 1、17.25附近空，止损17.5，目标16.8 原油技术面分析： 从四小时走势图来看，昨日原油价格冲高回落，上方正好触及关键阻力53.5美元后回落，今日欧盘下挫1美元，晚间上方压力位可看52.3美元一线，下方支撑可关注51.3美元附近，若跌破料看向51美元关口，油价跌破布林带中下轨且MACD指标风险偏下行，油价晚间再度走低可能较高，但本周风险事件较多，技术面大都会被基本面带动，所以操作上建议顺势基本面操作，短线可在关键支撑、阻力区间内操作。出现震荡加剧的现象，阴阳交替频繁，难以判断短线趋势的延续，不宜激进做单，尽可能多看少做，依旧关注53.0-52.1美元区间。操作灿芸24小时腾讯指导909351735建议高空低多，震荡后必有大行情，若破位可顺势做单即可。实在VIP喊单群188964664 验证774 原油操作建议：薇鑫tcy90935 （1）52.3美元一线空单，常规止损，目标51.3美元附近； （2）51.0美元一线操作多单，常规止损，目标51.8美元附近。 后悔，是最浪费时间的事，让我帮你，麻烦伸一下你的小手，连手都不伸，如何帮你走出困境!我是谭灿芸，你投资路上的良师益友。 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935

