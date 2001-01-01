刘挪薇：油价受阻52.8直线下滑，1.19原油白银操作建议及多空单解套 [复制链接]

刘挪薇：油价受阻52.8直线下滑，1.19原油白银操作建议及多空单解套



文/刘挪薇



人生，输输赢赢，或得或失，每一寸光阴都承载着悲喜。生命中，有些人来了又去，有些人去而复返，有些人近在咫尺，有些人远在天涯，有些人擦身而过，有些人一路同行。或许在某两条路的尽头相遇，结伴同行了一段路程，又在下一个分岔路口道别。







挪薇——1.19消息面：



原油：由于马丁路德金假期，API数据被延迟至周四早间05:30公布。数据显示，美国至1月13日当周API原油库存减少500万桶，前值和预期值分别是减少153.3万桶和减少96万桶。数据公布后，油价短线上扬。具体数据显示，API汽油库存增加975万桶，大幅高于前值的增加168.7万桶和预期值的增加234.5万桶；精炼油库存增加117万桶，前值为增加548.4万桶、预期值为减少86.3万桶。此外，库欣库存减少101万桶，前值为减少18.7万桶。美国上周原油库存下降504.2万桶至4.792亿桶，原油进口下降102.4万桶/日至780.6万桶/日。



白银：北京时间周四凌晨，美联储主席耶伦终于披上了“鹰袍”，表示美联储已接近达成双重目标，预计到2019年每年都将加息几次。同时，经济褐皮书也显示，美国经济已足够健康。随后，金银遭受重挫，美元突破101关口。



挪薇——1.19原油技术面分析：



原油从四小时走势图来看，油价昨日受阻于52.8美元后直线下滑，在下滑过程中尝试反弹但受到52.1美元位置的阻力，下方进一步跌破了51美元关口，不过目前有所反弹，50.7美元作为今天的关键支撑。从指标来看，K线跌穿布林带下轨短线有反弹需求，附图MACD指标快慢线持续向下运行，不过绿色动能柱有所缩量。挪薇综合来看，API利好油价，同时MACD动能柱缩量，短线上油价有反弹需求，操作上挪薇建议可以暂时已低多为主。



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挪薇——1.19原油操作建议：



1、51美元附近做多，目标看向52.1美元附近，止损在50.7美元下方;



2、52.5美元附近做空，目标看向51.5美元附近，止损在52.8美元上方。



挪薇——1.19白银技术面分析：



现货白银从四小时走势图来看，白银价格昨日突破了17.23美元这个关键阻力，本应进一步上涨却受耶伦讲话影响下挫，目前靠近17美元大关反弹，同时这点也处于上行趋势线附近，作为关键支撑，跌破料进一步大跌。从指标来看，K线突破上轨后回落，附图KD指标高位死叉向下运行。挪薇综合来看，白银价格仍有下跌动能，操作上挪薇建议反弹做空为主。



挪薇——1.19白银操作建议：



1、17.15美元附近做空，目标看向16.9美元附近，止损在17.23美元上方；



2、16.8美元附近做多，目标看向17.1美元下方，止损在16.7美元下方。



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挪薇——1.19多空单解套策略：



很多投资朋友多空单解套，都在着急四处寻找老师，有的朋友找到挪薇微#xin：lnw6668询问要怎么解套，这里给出挪薇自己的解套方案，希望对看到文章的投资朋友有点帮助。高位套单的投资者，可以利用反弹行情解套出局，或者逢高减仓；一旦行情有变，被套单子立即止损出局，反向建仓，弥补损失；低位套单的投资者，可以利用回调行情解套出局，或者逢低减仓；一旦行情有变，被套单子止损出局，反向建仓，弥补损失；同时挪薇提醒套单的朋友一定要注意，不要再次贪心犹豫而弥足深陷；在这个市场上，不缺老师，不缺分析，更不缺操作建议。



挪薇——1.19静待有心人：



茫茫人海，如果聊得来，挪薇希望，在这个市场我们可以共同走下去，请记住你投资的初衷，商场如战场，可能在你的行业你是精英，但无论在哪个行业，我们都是学习者。如果你看到挪薇的文章那是一种缘分，如果你选择挪薇，那是一种信任！



只有一条路不能选择，那就是放弃的路。只有一条路不能拒绝，那就是成长的路。如果要挖井，就要挖到水出为止。如果要投资，一定要做到盈利为止，一个正确的交易方法不能保证你一定赚钱，但是没一个自己适合的交易方法和思路是万万不行的。我们现在要做的并不是要去盲目的交易，而是稳健抓住可把握的行情，行情天天都有不争一朝一夕，挽回损失并非靠一时的运气而是长期的经营。







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撰写：刘挪薇；多家财经网站特约撰稿人，对市场动向，行情走势规律深有研究。众所周知，投资跟风险是并存的，可以说投资的成功取决于对风险的控制上面，风险控制的越小，成功的几率也就越大，然而提到控制风险，各位投资者是不是应该有个属于自己的投资驿站呢？刘挪薇老师就在您的身边，只要您找刘挪薇老师就在！