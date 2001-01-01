刘挪薇：1.17原油白银操作建议及后市走势分析，白银突破17美元 [复制链接]

刘挪薇：1.17原油白银操作建议及后市走势分析，白银突破17美元



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



最真实的自我是沉默的，人与人之间最真实的沟通是超越语言的。所以懂得沉默倾听，也是一种难得！在万象喧嚣的背后，我们的内心经历往往也是沉默的，越是严肃的思想，真实深沉的情感，更难于诉诸语言。挪薇觉得如果自己可以让你愿意倾诉，让你自我反省总结，同时让你的抗压力能力增强这才是最重要的。毕竟那至深的自我感悟，作为局外人的我也许不该将其浮现为语言，沉默倾听才是最好。每个人，不是说任何一种状态都可以适合你。





挪薇——1.17消息面：



原油：虽然各大产油国已经开始履行减产协议，但交易商仍对其是否将严格遵守协议的问题持怀疑立场，上周，油价累计下跌了3%。不过，美国钻井数有所下降，以及中国原油进口量创下历史新高也一定程度上抑制了跌势。



白银：北京时间周二（1月17日）晚7:50，英国首相特雷莎·梅在出席达沃斯世界经济论坛年会时就英国脱欧发表演讲。特雷莎·梅强调，不希望欧盟解体，尽管英国脱离欧盟，但没有脱离欧洲。特雷莎·梅讲话期间，英镑当日涨近2%，有望创下六个月来最大单日涨幅；金银则震荡下跌，分别报1214.8美元/盎司和17.02美元/盎司。



挪薇——1.17原油技术面分析：



从四小时走势图来看，K线价格一度短线上涨，上破53美元大关，K线受布林带中轨支撑强劲，下方支撑看向52美元关口，上方阻力关注53.50美元附近。从指标来看，K线震荡于布林带中轨上方，附图MACD指标快慢线金叉向上，红色动能柱开始冒头放量。挪薇蔻蔻311469撰4247综合来看，预计油价后市将小幅下行再上涨，操作上挪薇建议逢低做多。





挪薇——1.17原油操作建议：



1、靠近53.50美元附近做空，目标看向52美元附近，止损在53.50美元上方；



2、52美元附近做多，目标看向53美元附近，止损在52美元下方。



若行情变化务必及时调整做单策略，若需更多资讯解析实盘解答，精准点位建议可提前联系刘挪薇策略指导3114694247，薇信lnw6668，VIP实仓喊单群：188964664 贵宾号(669)



挪薇——1.17白银技术面分析：



现货白银从四小时走势图来看，银价同样的一波拉升，在金价不断破位的情况下白银仍受阻于17美元大关，说明这个阻力极强，若能破位料上方空间很大，支撑依旧看向16.7美元附近，不过目前布林带中轨16.8美元也可作为支撑。从指标来看，K线自中轨反弹，受阻于上轨，附图KD指标出现拐头向下趋势。挪薇综合来看，白银价格一波冲高后有回落风险，但金价不断破位预计会带动银价反弹，操作上挪薇建议低多为主。





挪薇——1.17白银操作建议：



1、16.7美元附近做多，目标看向17美元附近，止损16.6美元下方；



2、17.2美元附近做空，目标看向17美元附近，止损在17.25美元上方。



若行情变化务必及时调整做单策略，若需更多资讯解析实盘解答，精准点位建议可提前联系刘挪薇策略指导3114694247，薇信lnw6668，VIP实仓喊单群：188964664 贵宾号(669)



挪薇——1.17静待有心人：



作为一个投资者应该深知，投资不可能没有风险，不遵守游戏规则出局是迟早的事。没有招招都中，也没有招招不中的交易，我们应该做的就是稳健、谨慎、追求成功率，制定严格的交易纪律，才能保证在胜似战场的市场中分得一杯羹。我从来不承诺任何投资者利润，因为我是从这条路上走过来的，挪薇薇心lnw6668深知风险的可怕，在我这里，我只强调控制风险，投资一定是从控制风险开始，只有控制住了风险，盈利才有可能，只有控制住了风险，获利也是自然而然。



每次写分析，挪薇都希望看到的朋友能有所收获，在这个市场上，平静的表现下其实暗波汹涌，很多投资朋友轻易的进入，往往遍体鳞伤，每天都有很多朋友找到我，寻求帮助，然而更多的只是看完分析后迅速的找到下一篇继续看。挪薇希望自己能帮助更多的人，就犹如我自己对这份工作的定位是服务一样，人与人之间是相互的，信任是合作的开始，如果你在投资道路上有所困惑和迷茫可以找聊聊，说不定这将使你的投资之路好走很多。



若行情变化务必及时调整做单策略，若需更多资讯解析实盘解答，精准点位建议可提前联系刘挪薇策略指导3114694247，薇信lnw6668，VIP实仓喊单群：188964664 贵宾号(669)





撰写：刘挪薇；多家财经网站特约撰稿人，对市场动向，行情走势规律小有研究。挪薇投资格言：投资如出海，避险才安全！海底的沉船都有一堆航海图。交易成功最重要的因素并不在于用的是哪一套规则，哪一张航海图，而在于你的自律功夫，在于你是否懂得最佳的避险方案。



