谭灿芸：邮币卡投资是骗局吗？邮币卡投资必备的赚钱技巧 [复制链接]

谭灿芸：邮币卡投资是骗局吗？邮币卡投资必备的赚钱技巧 邮币卡投资对很多朋友都已不再陌生，相信有很多朋友都有这种疑问及顾虑，邮币卡投资是骗局吗？邮币卡骗局是否真的存在？其实，邮币卡并不是骗人的陷阱，灿芸就简单的和大家分享一下。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 炒邮币卡是继现货白银后的一种新兴投资品种，仍旧以网络电子盘面进行交易，依托互联网在网上从事邮票、钱币、各种卡片通过实物托管，实现邮币卡线上挂牌交易，利用网路电子盘没实行T+0撮合制交易，并且可以进行实物交割。 同时交易系统配合银商绑定是确保资金安全的第二保障。交易会员自身方面，要及时更新安全和杀毒软件，妥善保管交易账户和网银信息。



===必看|邮币卡投资赚钱的技巧=== 邮币卡投资方法很多，每个人的操作手法也各不同，但是任何投资都具体一定的技巧性，只有掌握了技巧在可以在投资过程中如鱼得水，下面谭灿芸老师就来给大家介绍一下邮币卡投资赚钱的技巧。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 邮票涨跌的浪是主力造的，没有主力就没有大的涨;没有主力，再好的题材，再好的概念，再多的上涨理由，邮票一样是一潭死水。我们进入邮市心中首先要明确的就是无风不起浪，浪是庄家主力造的，没有庄家和主力，邮价就不容易有大的波动，我们要想在邮市获利，就要与庄家共舞与主力同进退。底部让一点，头部让一点，中间多吃一点，操作就是这样。 做邮票：一、工具要单纯;二、想法要单纯。买进的方式有两种，一是逢低接，二是转强买。价格到了高位，不懂得果断卖出，到最后肯定是白忙一场，纸上富贵而已。会买是徒弟，会卖才是师父。上涨找支撑，下跌找压力，不要弄错这个趋势操作的大原则，操作功力肯定可以大幅提升。 怎样获利了结：当你满意的时候就可以走了。简单的方式是：当你买进的理由消失时，就是很好的出场时机。涨的时候不要看太好，跌的时候不要看太坏，瞄准胜率大于70%的时机，有时候一个月出手一次也很够了。猎人不会看到飞鸟就举枪射击，他会把有限的子弹计划使用，耐心等待，慢慢瞄准，然后一枪命中。多头的浪与空头的浪：与大势同步的庄就是好庄。多头的浪：一高高过一高，低点不破前低。空头的浪：一低低于一低，高点不过前高。跌深会反弹，涨多会回档，这是邮价的惯性。整理有时间整理和空间整理。带头的浪先行，跟随的浪后至。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 知道如何等待，才是邮市成功的秘诀，“未赢先想输”是我们祖先留下的大智慧，看得懂的时候就进场，看不懂的时候就观望，观望也是一种策略。光会看如何是买点、如何是卖点还是不够的，心态的锻炼才是散户投资人最欠缺的，散户欠缺的是杀手的本质，心性不够残忍，该买时不敢买，该杀的时候又迟疑，该抱的时候也没有坚持。 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935

