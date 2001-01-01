宋舟文1.17晚间脱欧行情恐将重演，原油白银操作建议及时更新 [复制链接]

宋舟文1.17晚间脱欧行情恐将重演，原油白银操作建议及时更新

市场走势永远无法满足所有人，包括我的分析也是一样。激动的心情，跳动的行情，K线走势犹如心电图，不波动就不正常了!要么你驾驭市场，要么市场驾驭你，心态决定你是坐骑还是骑手，市场环境不会改变，解决之道在于改变心态，在交易的过程中不能把控市场，就要把控情绪。行动是治愈恐惧的良药，而犹豫、拖延将不断滋养恐惧，往往发现盘前看对，盘中犹豫，盘后后悔。不是你的分析能力的不够，而是因为考虑的太多，一个人想的太多，容易判断失误，错失良机。我说的全部是事实,但不是事实的全部!

消息面：晚间脱欧行情恐将重演

国际现货黄金周二(1月17日)亚市盘初继续在1200美元附近交投。周一(1月16日)由于英国“硬脱欧”的忧虑重燃，且美国候任总统特朗普(DonaldTrump)的讲话引发**不确定性，金价受到避险情绪支撑连续第六个交易日上涨，且刷新1208.63美元/盎司的逾一个半月高位。

本周二(1月17日)英国首相特蕾莎梅将正式公布脱欧方案。据《星期日泰晤士报》上周日(1月15日)的报道，特蕾莎梅将表示，愿意放弃欧盟的商品和服务单一市场，以重新获得英国对边境和法律的控制权，从而暗示她计划实施“硬脱欧”。

不过，英国首相发言人周一表示，近日媒体报道中有关梅将在本周的讲话中宣布采取“硬脱欧”计划的报导纯属“臆断”。

受到上述报道的影响，周一亚市早盘英镑/美元曾一度暴跌至1.1987，为去年10月7日英镑闪崩以来最低水平，当日英镑/美元突然崩跌9%。与此同时，国际金价周一连续第六个交易日上涨，并刷新1208.63美元/盎司逾一个半月高位。

宋舟文惟欣szw363小结：自去年脱欧公投以来，英镑/美元已经累积下跌近20%，兑欧元累积下跌近14%。市场担心，周二特蕾莎梅宣布“硬脱欧”可能令去年英国脱欧公投的行情再度重演。

现货白银技术面分析

从日线角度来看，白银紧贴5日均线震荡上行，同时触及60日均线17.0美元一线的压制，保持高位小区间震荡，等待破位，附图MACD指标于0轴下方交金叉开口向上运行，红色动能柱持续放量，指标强势；从4小时走势来看，维持高位16.6-17.0区间内来回波动，整体趋势保持震荡上行的趋势，附图MACD指标于0轴上方交死叉开口向下运行，绿色动能柱持续放量，指标弱势；从小时图来看，维持高位16.65-16.8区间内来回波动，附图MACD指标于0轴粘合运行，指标中性；周二操作上，舟文惟欣szw363建议高位区间震荡思路对待，高沽低渣操作结合，破位后顺势跟进即可。

操作建议：

1、16.9-17.0一线空单进场，常规止损0.5个点，目标看向16.7-16.8一线；

2、16.6-16.7一线多单进场，常规止损0.5个点，目标看向16.9-17.0一线；

原油技术面分析：

昨日由于美国马丁路得金纪念日,既定经济数据较少,市场提前至凌晨2点收盘,原油沥青小幅震荡,凌晨猛然上抽小幅收阳,今日将迎来英国脱欧相关方案,恐欧元及相关避险产品受到波及,产生震荡行情

原油从四小时走势图来看，油价上日波动幅度不算大，53美元关口出现了小级别的阻力，但关键阻力还是看向53.0美元，若破位料能重回54美元上方，下方支撑看向52.1美元附近，进一步看向51.5美元。从指标来看，K线靠近布林带中轨运行，附图MACD指标快线即将下穿零轴，红色动能柱缩量。舟文综合来看，短线上油价仍有下行空间及动能，舟文惟欣szw363预计日内油价会有所回落，操作上建议高空为主。

原油参考操作建议：

1、建议52.0美元附近布局多，目标看向53.0美元附近，止损在0.3美元；

2、建议53.0美元附近布局空，目标看向52.1美元附近，止损在0.3美元；

有很多人找到宋舟文，直接就问操作建议，是涨还是跌，不知道你们有没有换位思考一下这个问题，在这里宋舟文想要告诉大家，为什么不给大家实时han单的两点原因：一是每个平台的点位不一样，虽然整体走势一样，但是波动幅度还是有一定的差别的，舟文在自己的平台寒单，然后你在自己的平台操作，是一种不负责任的行为。二是每天都有很多同行和业务员都来套取舟文的策略，发给他们所谓的客户，宋舟文不想要看到广大的投资者怀着一颗热忱的心来到投资市场，却被他们伤害的遍体鳞伤。给我一份信任，我还你十分财富!我会让每一个相信我的人，都有所收获！

策略都是总结出来的，对症下药而不是照搬，每一次的投资都是一次科学的分析，不是感情的博弈；每一次的建仓与平仓都是专业的体现，不是情绪的释放；不管你之前做的如何，改变从今天开始，一切都不会晚。因为文章消息具滞后性、时效性，行情瞬息万变，很容易亏损的，我们看文章要做的是学习对行情是怎么分析的，以便于我们学习这些分析思路，而不是盲目的根据建议做单，我们通过这种学习，我相信不久之后，你不用依赖别人，自己就会做单。

以上文章由宋舟文独家编撰，部分内容摘自网络资源，文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，投资者据此操作，风险自担，转载请注明出处。

宋舟文每天16小时以上在线指导叩叩、惟欣（345-907-092）

