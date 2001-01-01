刘挪薇：1.17原油晚间操作建议，原油限制区间震荡脱欧能否带来生机 [复制链接]

刘挪薇：1.17原油晚间操作建议，原油限制区间震荡脱欧能否带来生机



文/刘挪薇（QQ：3114694247）



投资成功的敌人：坚持，并不是说说那么轻松。越接近成功，坚持就越难，而不是局外人以为的相反。就如一段漫长的征途，越往前走人就越少。不光是精力、胆识的问题，因为成功根本就看不见！人们不知道还有多远，所以信心就会动摇。如果成功明确地摆在前面，当然绝大多数人都会走到，无非是咬牙坚持一下，但成功从来不是以这种形态呈现的，所以大多数人都走不到成功。





挪薇——1.17消息面：



随着产油国正式落实减产协议，国际油价自去年11月30日以来涨幅超过15%，周二(1月17日)亚市盘中，布伦特原油期货交投在每桶55.69美元，1月3日曾触及每桶58.37美元的近一年半高位。不过，惠誉旗下研究机构BMIResearch称，重压布伦特原油的多单可能会对油价构成风险。



BMIResearch薇心lnw6668指出，如果OPEC、非OPEC减产令市场失望，且信心恶化，或引发多头部位快速平仓。鉴于当前投机部位重押多单，风险的平衡偏向油价看跌。该机构还补充道，“尽管沙特阿拉伯、科威特等核心波斯湾产油国的承诺看似坚定，但是期货市场的投资人更担心俄罗斯，伊拉克等国家是否遵守减产协议。”



挪薇——1.17原油技术面分析：



原油日线级别，上方布林带中轨线的阻力52.9美元附近继续压制原油价格，布林带持平运行；四小时图上，k线运行于布林带中轨下方，布林带轨线走平，有轻微开口迹象；附图指标薇心lnw6668上，KDJ向上发散，MACD双线勾头黏合走平运行于零轴上；挪薇综合来看，短期内预计油价维持震荡走势，操作上挪薇建议区间内高估低渣。





挪薇——1.17原油操作建议：



1、建议52.9附近做空，止损53.2，目标看向52美元；



2、建议52附近做多，止损51.7，目标看向53美元。



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挪薇——1.17静待有心人：



人心都是肉长的，我也知道，在场的每一位投资朋友都渴望一路成功，无论是做什么事情，都一样，其实我们做分析的也一样，没日没夜熬通宵盯盘，也希望你们都能赚钱，这样也是我们价值的体现，但是，为什么市场上有很多朋友总是不尽如意呢？





我相信是有很多种原因的，我们没有办法在最低位做个多单，拿到最高位出，谁也不知道会涨多少，但是，要记住，老师给你的有一个明确的思路，给出严格控制风险的方案，那么你用良好的心态去做，稳健获利还难吗？我们没有百分百的准确率，我有的是一份从不言弃的心和一份对职业的执着。我不是市场最厉害的，但肯定是一位心理素质良好，思路清晰明了负责人的分析老师。



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挪薇相信包括现在看这篇文章的你，只有通过不段的吸收新的信息，不断的吸取他人建议，不断的学习，才有了你现在的成就。同样，做现货投资也是，没有一入市的常胜将军，只有在不断的盈亏过程中，自己反省，总结出自己的不足，进而改正才是最重要的。相见便是缘分，多一个朋友多条路，在投资路上挪薇薇心lnw6668相信你需要这样的朋友作伴，无论你现在操作的状况好与否，都可以关注挪薇获取更多的财经资讯和实时行情分析。





撰写：刘挪薇；多家财经网站特约撰稿人，对市场动向，行情走势规律小有研究。挪薇投资格言：投资如出海，避险才安全！海底的沉船都有一堆航海图。交易成功最重要的因素并不在于用的是哪一套规则，哪一张航海图，而在于你的自律功夫，在于你是否懂得最佳的避险方案。