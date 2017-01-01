谭灿芸：原油投资者易躺枪的六大误区，你中了几个？ [复制链接]

谭灿芸：原油投资者易躺枪的六大误区，你中了几个？ 多空的博弈其实没有好坏之分，就怕入场后见异思迁，心猿意马!每一次的交易就像学游泳，不在江河之中沉浮几次，什么也学不会;如果错了一次入场的良机，就把它忘记，不要天天挂念去年在某个点位没做!心无杂念方可容纳百川!风有风的自由，云有云的温暖，每个人都有自己的判断和思路，任何一个人都有犯错的时候，不过，留下来的只是那些在错的时候懂得舍弃，没有一味盲目执着的人，走的却是那些不撞南墙不回头的偏激者!



投资者在原油投资的过程中，除了技术面的过硬分析能力，还要避免交易中的一些细节性问题。俗话说，细节决定成败。灿芸觉得，投资者要提高警惕，打起十二分精神来看看下面的误区详情。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 误区一、翻本心理 翻本心理是投资心理中最常见的一种，刚损失了一个单就想着赶紧再建一个单来追回损失，结果倒等来了另一个新的亏损。因此在现货原油投资亏损后最重要的是要平复心态，休息一下，而不是为了翻本立刻再次进场。 误区二、开盘就交易 在开盘的几分钟里，现货原油行情可能会很不稳定，突然暴涨或突然暴跌也是常见的情况。所以新手们应当尽量避免在这个时段进行交易，以免造成损失。 误区三、仓促离场 一般离场还是采用止损或追踪止损定单的方式比较好，过于仓促的离场会让你错过更强有力的行情和更大的利润。 误区四、损失时加仓 “行情肯定会变回去的，我只是开仓过早了”，这是原油投资中最错误的心态，如果在这里还追加投资的话，可能会带来更大的损失。投资不能抱有侥幸心理。在获利时才可适当追加投资。 误区五、逆市操作 任何一波行情波动都是在一段时间、一些事件的积累下才形成的，所以可想逆市操作的风险有多大了，妄想扭转长期积累的行情是不现实的，因此投资需要顺势而为。 误区六、持牌过夜 除特殊情况外不建议持牌过夜，第二天再次开盘时行情可能出现很多意想不到的变动，持牌过夜可能会让你措手不及。 看完上面的六大误区，你是不是对投资原油有了清晰的认识?做到以上几点，在以后的投资生涯中就会轻车熟路，菜鸟也能变高手了!不要跪谢谭灿芸老师，才能用是个好人。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 后悔，是最浪费时间的事，让我帮你，麻烦伸一下你的小手，连手都不伸，如何帮你走出困境!我是谭灿芸，你投资路上的良师益友。 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935

