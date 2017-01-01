[长线是金] 伦敦金哪个平台好？十大现货黄金交易平台最新排名2017 [复制链接]



香港作为国际金融中心，当中活跃的贵金属交易平台多不胜数，单单是香港金银业贸易场旗下的平台也有数十家之多，对于投资者而言，找到值得信赖的和长期合作的优质平台并不容易，下面大田环球小编就和大家说说香港正规贵金属平台应符合哪些标准。 一，出入金汇率 贵金属交易账户中，基本以美元进行下单，因此出入金需要汇率结算。特别当出入总资金数额比较大，一个微小的汇率差会造成投资者巨大的损失。所以投资者一要选择出入金汇率一致的贵金属投资公司。



二，客服质量 每家贵金属投资公司的客服团队是与投资者接触比较深的群体。相信大家也试过有急事找不着人的惨痛经历，优秀专业的客服团队能给投资者有效的解决各种问题，带给投资者最好最安心的服务。



三，直播室 黄金投资市场里，大数据大行情的公布会极大地引起黄金价格的震荡，带来巨大的获利空间。因此一家贵金属投资公司的行情直播室质量，基本决定着投资者能否及时抓住这样的周期性盈利风口。



正规的贵金属平台非常重视商誉，良好的服务会在客户群体和业界中形成口碑，同时屡屡获得奖励的肯定和名人的支持。相反，服务水平低下的平台往往出现负面新闻的报道，投资者应敬而远之。。如果你想要了解更改多有关贵金属投资的技巧，可以关注大田环球直播室，大田环球分析师会详细进行解盘说明，并且说到很多实用的东西，投资者能学到很多投资知识，还能直接跟分析师交流。

