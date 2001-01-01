刘挪薇：1.17原油白银如何把握获利机会？英国脱欧方案即将出炉 [复制链接]

刘挪薇：1.17原油白银如何把握获利机会？英国脱欧方案即将出炉



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



如果说成功是彼岸，所有航行的人其实都看不到，能看到的一定是小河沟。成功，其实薄如一张纸，穿过了你才会知道，但是，在没有抵达之前，它是那么遥远！许多人都是在九十步之后倒下的。九十步之后，每一步都比之前所有的步履更艰难。





挪薇——1.17消息面：



原油：周二早盘时段国际原油价格于52.5美元附近盘整，隔夜原油价格整体维持在52美元上方震荡交投，最高触及52.72美元/桶，最终周一油价小幅收涨，今日低位继续关注52美元关口的支撑位置；因为周一是马丁·路德·金纪念日，市场交投清淡，今晚英国公布脱欧方案料将迎来爆发行情。



白银：周一银价整体维持在16.7-17美元区间震荡，盘中最高触及16.92美元/盎司；今日早盘时段银价继续维持震荡走势，目前于16.8美元附近交投。今日晚间英国首相将正式公布英国退欧方案。综合其此前表态，预计英国“硬退欧”，即毫无保留地退出欧盟可能性较大，届时投资市场将再次面临巨大的不确定性，潜在的避险买盘有望助推白银再次暴涨，重演2016年英国退欧公投后的行情。



挪薇——1.17原油技术面分析：



原油日线级别，上方布林带中轨线的阻力52.9美元附近继续压制原油价格，布林带持平运行；四小时图上，k线运行于布林带中轨下方，布林带轨线走平，有轻微开口迹象；附图指标上，KDJ向上发散，MACD双线勾头黏合走平运行于零轴上；挪薇综合来看，短期内预计油价维持震荡走势，操作上挪薇建议区间内高估低渣。





挪薇——1.17原油操作建议：



1、建议52.9附近做空，止损53.2，目标看向52美元；



2、建议52附近做多，止损51.7，目标看向53美元。



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挪薇——1.17白银技术面分析：



白银日线上看继续震荡格局，目前依旧位于17美元关口下方运行；技术面四小时图上，k线运行于布林带中轨上方，布林带持平运行；附图指标上，MACD双线持平运行，绿色动能指标弱势，KDJ向上发散运行；挪薇薇欣lnw6668综合来看，短期维持震荡，后市偏震荡上行，操作上挪薇建议低多为主，高空为辅。



挪薇——1.17白银操作建议：



1、建议16.6美元附近做多，止损16.3，目标看向17美元；



2、建议17.2美元做空，止损17.5，目标看向16.7美元。



挪薇——1.17静待有心人：



把握正确的投资时机是投资中最难做的事，但是我们不必去做不可胜任的事。不要指望捉住绝对高点与低点，要以一种逐渐递增而非孤注一掷的方式去做。若某种做法可行，可以多做一点，再多做一点。如此“蚕食”的过程就会使投资组合得到很大的提升。投资大多运用常识即可，若做出违反常识的事情就等于营造风险。



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我们要学习市场的耐心，可以在连续几个月的时间里窄幅波动，因此我们要学会在长达几个月的时间里不操作或少操作，直到市场出现明朗的趋势；我们要学习市场的平和，不管芸芸众生有着如何的期盼，始终按照自己的节奏和规律涨跌起伏，因此我们要学习如何适应市场的变化，跟随市场的变化，进入“市场所欲，即我所欲”的化境。



其实市场即人心。市场运动所反应的，即是人心的变化。我们所要学习的，无非是克制内心的种种波澜，并做到知行合一，在自己的投资行为中体现出自己对市场和人心的认知。不经历风雨，怎么见彩虹？不经历磨练，怎么能成长？投资是一个持续不断的学习过程，这是投资的魅力之一。在千变万化的市场面前，我们看到的，是自己的不足，我们需要的，是如饥似渴的学习精神。挪薇薇欣lnw6668相信包括现在看这篇文章的你，只有通过不段的吸收新的信息，不断的吸取他人建议，不断的学习，才有了你现在的成就。同样，做现货投资也是，没有一入市的常胜将军，只有在不断的盈亏过程中，自己反省，总结出自己的不足，进而改正才是最重要的。





撰写：刘挪薇；多家财经网站特约撰稿人，对市场动向，行情走势规律小有研究。挪薇投资格言：投资如出海，避险才安全！海底的沉船都有一堆航海图。交易成功最重要的因素并不在于用的是哪一套规则，哪一张航海图，而在于你的自律功夫，在于你是否懂得最佳的避险方案。