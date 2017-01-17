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[实战看盘] 每日收盘提示：墙头草资金是大患，调整真到位了！（2017-01-17） [复制链接]

幸福点滴

红豆币
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发表于 2017-1-17 14:20:02 |显示全部楼层
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市场重要情况：

截止到1月17日收盘为止，整个市场中被空头回补主导个股继续稳步增加，达到700多家。与此同时被做空力量主导的个股较昨天相比，出现了近20%的减少。在这种情况下，作为博尔系统用户来说，需要重点关注个股是否出现空头回补主导。同时更需要关注空头回补主导之后有没有做多力量的介入。

具体个股数据的变化情况，可以通过“博尔量化.net”进行及时查询。

重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。

市场重要量化数据情况：

就像昨天早上1000多家空头回补，显然都打算再5连阴之后做一把，但下午回补股票锐减八成，显然一看苗头不对，夺路而逃。大家手头股票今天顾及大概率有反弹，但量化出来，反弹要是墙头草资金引发的，危险很大，早做处理。下面就是墙头草资金的交易状态。

显然即便是反弹，墙头草资金也是没有能力构成做多主导的反击，而是仅仅空头回补主导，甚至连空头回补都不能持久，只要市场一不好，立马变脸，直接做空往下杀，这种资金怎么靠的住？所以接下来，市场越跌，空头回补一定越多，但空头回补主导之后，特别后面的变化，通过“博尔量化.net”平台就能量化清楚了，空头回补后再做空主导，就得特别当心。

而真正能够有波段反击的股票，回补之后一定是做多主导的，因为只有做多的力量才能推升股价向上。并且，当前这种市场状态下，做多主导难能可贵，根本不会是散户疯狂，一起把股票买上去，现在的做多主导，只能是一些实力机构，决心做多的体现。所以同样空头回补之后，出现做多主导的股票，就都是连续的做多。这种交易状态，大家一看便知。

所以不管，最近大家自己关心的股票是涨是跌，先拿“博尔量化.net”去量化交易，只要量化出来是做多主导，这股票就不简单，哪怕现在都没怎么涨，甚至是跌的，那也是潜力大大的

重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。

博尔量化.net   平台整理             

2017-01-17


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