谭灿芸：原油白银午间操作策略，英国硬脱欧又吹避险风 [复制链接]

谭灿芸：原油白银午间操作策略，英国硬脱欧又吹避险风 黄金在开年上涨近5%后，周一延续反弹。目前，黄金已基本持稳在1200美元/盎司以上，金价得到50日均线支撑，虽然美国市场因假期休市，地缘**紧张引发的避险情绪依然在推高金价。英国大概率“硬脱欧”，特朗普指责默克尔犯下“灾难性”错误，**风险推高黄金避险需求，ETF基金自11月初来首度增持黄金。



关于油价、OPEC减产协议，沙特、伊朗油长怎么说? 距离OPEC减产正式实施已经过去了两周时间，从产油国的表态来看，OPEC和非OPEC都宣称减产了! 伊朗石油部长称，他相信石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国会履行11月达成的减产协议，并指出油价将因此进一步上涨。 “我可以肯定，OPEC及非OPEC产油国将会如约减产。这将会清除市场上的过剩石油，促进供需平衡，并提振油价，”伊朗迈赫尔通讯社(Mehrnewsagency)引述伊朗石油部长尚甘尼的言论报导称。 沙特能源部长法力赫周一称，沙特将按照产油国减产协议，严格遵守其产量削减承诺。 本周特朗普将正式就职，英国首相特雷莎·梅也将发表“脱欧”计划，资本市场可谓风起云涌。投资者可不要在同一个地方摔倒两次，早已做好万全准备，对冲可能发生的市场波动。 谭灿芸温馨提示，投资者需持续关注各大产油国执行减产的实际情况，关于美元走势也不可忽视。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 ===午间原油白银趋势分析及操作思路=== 原油技术分析：



美原油技术分析：日线上原油价格小幅收阳，K线运行于布林带中轨下方，上方压力位置继续关注中轨线52.9美元附近；技术面四小时图，K线运行于布林带中轨附近，布林带严重缩口；附图上KDJ勾头向上发散，MACD双线粘合走平。综合来看，早盘时段预计油价将维持震荡走势，操作上灿芸24小时腾讯指导909351735建议区间内高沽低渣。 原油操作建议：薇鑫tcy90935 1、52.9附近做空，止损53.2，目标52； 2、52做多，止损51.7，目标53； 白银技术分析： 从日线角度来看，白银紧贴5日均线震荡上行，同时触及60日均线17.0美元一线的压制，保持高位小区间震荡，等待破位，MACD指标于0轴下方交金叉开口向上运行，红色动能柱持续放量，指标强势；从4小时走势来看，维持高位16.6-17.0区间内来回波动，整体趋势保持震荡上行的趋势，MACD指标于0轴上方交死叉开口向下运行，绿色动能柱持续放量，指标弱势；从小时图来看，维持高位16.65-16.8区间内来回波动，MACD指标于0轴粘合运行，指标中性；交易思路：16.6-17.0区间震荡操作，高沽低渣为主。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 白银操作建议： 1、16.90附近轻仓做空，止损17.10美元，目标16.60-16.70美元； 2、16.55附近做多，止损16.25美元，目标16.90-17.00美元。 后悔，是最浪费时间的事，让我帮你，麻烦伸一下你的小手，连手都不伸，如何帮你走出困境!我是谭灿芸，你投资路上的良师益友。 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935

