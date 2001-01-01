刘挪薇：原油白银震荡蓄势待发，1.17原油白银如何操作？ [复制链接]

刘挪薇：原油白银震荡蓄势待发，1.17原油白银如何操作？



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



大海虽然浩瀚，也是由无数个小水滴组成的。华尔街的投资高手中，不管是索罗斯还是巴菲特，他们的财富也是从每一单的交易中一点一点积累的，没有几十年的积累他们也不可能拥有今天的成就。古人云：不积硅步无以至千里，千里之行始于足下。希望这句话成为我们之间的共勉。





挪薇——1.17消息面：



周一，沙特石油部长称，考虑到减产协议执行状况以及全球需求的预期，今年上半年结束时全球将实现供需平衡，欧佩克与非欧佩克达成的减产协议不太可能延期。欧佩克及非欧佩克国家将在本月21-22日在维也纳会面，监督产油国对减产计划的执行情况。



目前沙特、科威特和阿尔及利亚的减产幅度据称已经超出减产协议规定的水平。这三个国家证明了其不仅遵守了承诺，还比承诺的做得更好。不过值得注意的是，这些数据尚不可信，能够表明产油国真正减产的证据起码要等到2月份才能看到。除了产油国在减产方面的动向，未来油价走势还取决于美元的走势及特朗普的能源政策、利比亚的产量恢复情况，还有中国经济增长的前景。





挪薇——1.17原油技术面分析：



原油从四小时走势图来看，昨日油价基本保持在52.1~52.8美元区间内窄幅震荡，区间两点也是昨晚笔者给出的支撑阻力位，上方进一步阻力在53.5附近，破位料重回54关口，进一步支撑在51.7附近，破位再看51关口附近。从指标来看，K线触及布林带中轨后反弹，附图MACD指标快慢线完全走平，绿色动能柱小幅冒头。挪薇蔻蔻311469撰4247综合来看，油价早盘波动率不足，同时中国市场临近春节交投可能会非常清淡，预计早盘时段窄幅震荡，日内没有进一步冲高能力，看反弹回落，操作上挪薇建议反弹做空。



挪薇——1.17原油操作建议：



1、52.8美元附近做空，目标看向51.5美元附近，止损在53美元上方；



2、51.5美元附近做多，目标看向52.5美元附近，止损在51.2美元下方。



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挪薇——1.17白银技术面分析：



现货白银从四小时走势图来看，白银趋势很明显，前期低点以0.1美元为阶梯逐步走高，下一级台阶处于16.7美元附近，目前阻力仍看向17美元大关，短线看破该点。从指标来看，K线跌穿中轨支撑后反弹重新靠近上轨，附图KD指标拐头向上形成金叉。挪薇薇欣lnw6668综合来看，白银价格上涨动能充足，操作上挪薇建议低多为主。





挪薇——1.17白银操作建议：



1、回调16.7美元附近做多，目标看向17美元附近，止损16.6美元下方;



2、上方17.2美元附近做空，目标看向17美元附近，止损在17.25美元上方。



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挪薇——1.17静待有心人：



没有一成不变的市场，只有不懂灵活操控的人！机遇稍纵即逝，不像茶水等凉了再去喝！交易暗藏风险，有时候等你看明白了，一切也都成历史了！山不过来，我过去！在这里，最大的价值是时间，最大薇欣lnw6668相信包括现在看这篇文章的你，只有通过不段的吸收新的信息，不断的吸取他人建议，不断的学习，才有了你现在的成就。





没有不赚钱的投资，只有不成功的操作。是否盈利在于买涨买跌时机的把握。因此如何寻找所谓现货原油的底部或者高位，同时把风险的规避到最小化才是重点，投资是一种人生过程，也是一种生活方式，理财是一种快乐的人生享受，也是一种积极的处世态度，更是一个良好的生活习惯。你相信我，我才能帮助你。



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撰写：刘挪薇，中瀚集团首席分析师；致力把握经济金融走势，对现货原油、黄金白银、铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注挪薇。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。