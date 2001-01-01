[实战看盘] 每周量化提示：贪天的图谋，小心一将功成万骨枯！ [复制链接]

市场量化数据提示：

截止到1月13日收盘为止，整个市场中被空头回补主导个股达到了700多家。较昨天相比出现了60%的数量增加。并且在这几天空头回补主导的个股中有一批个股率先出现做多介入，股价已经开始活跃。下周还会有更多空头回补主导个股进行资金性质的转变，同时通过“博尔量化.net”平台，可以在下周初盘中及时关注个股主导动能转变情况。



重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。



市场量化数据应用：

实际昨日和一个券商资管的朋友深谈，人家说的很明白，现在市场就是在“戒急用忍”，谁都看到川普上台美股井喷，保险资金之前频频举牌，后续的一大批题材必然兑现，个个都是10倍以上的发展空间。所以新年开盘喜大普奔。但拿不到筹码，就只能反过来做。必有股票被拦腰一刀，并且这样的股票不是一个两个，数量必须是多到让多数人觉得，就算不是股灾，也是熊市无疑。



当然，要达到这个目的，必然是建立在多数人的累累亏损上面的，一批股票会把任何抢反弹的人全部吓趴下，今天回补进去，明天就被吓出来割肉跑掉。敢不跑的，后面连跑的机会都不给。这样惨烈股票会不少的，之所以上面跟大家说，遇到反弹要去拿量化系统量化交易，原因也在于此。很多个股下跌途中也有反弹，但做多主导的力量完全没有。结果就是有反弹也一路下去。



接下来的行情，单纯看到走势，也会觉得好多股票跌的挺多，恐怕跌到位了？但如果没有做多主导的力量，根本就没底。跌的惨的大家都看到，接下来大家自己从“博尔量化.net”平台进入，去量化交易，就看有没有做多主导，没有做多主导的反弹，新低就是一个接一个，谁拿谁就被拉去祭旗，这些情况很快都能看到。



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大家自己手头上的股票，就算已经跌下去，短期反弹一定会有，搞不好周一就开始了，但显然不是看到反弹就安全了，也要去量化一下上涨背后是空头回补在主导还是做多主导？用“博尔量化.net”平台去量化，总之，量化出来空头回补主导，那只是第一步，只有出现做多主导才是更加积极的。更重要的是，空头回补的力量没法持续推动股价，要涨上去，就必须出现做多主导，否则反弹也是陷阱。













