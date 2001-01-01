谭灿芸：白银原油下周一行情预测，白银后市看涨17美元？ [复制链接]

谭灿芸：白银原油下周一行情预测，白银后市看涨17美元？ 时光深处，轻握一份懂得，投资中一定要学会乐观。我们真实地活着，但不是每一个数据揭晓后都要较真到底。过去的就让它过去，未来就让它快点到来！好好休整自己，随时整装待发，灿芸会始终不离不弃陪伴在你身边！陪您一起翻仓，重镇雄风。 ==白银短线暴涨暴跌，周线收官之战打响===



白银美盘时段恐怖数据公布，白银价格短线暴跌，但仍未跌穿16.5美元支撑，谭灿芸认为，白银价格仍有反击之力。美国12月零售销售月率上升0.6%，升幅低于预期值0.7%，但远高于前值0.2%，因消费者对汽车的需求强劲，进一步证明美国经济在2016年第四季度维持动能，并将在2017年继续维持强劲的经济增速。美国12月PPI年率上升1.6%(符合预期)，连续第二个月录得上升，升幅创逾两年最高水平，因在能源产品方面的成本上升。此外，因美国劳动力市场收紧的影响，其薪资增速录得上升，这料将进一步提升美国的消费者支出，并对经济构成一定的支撑。灿芸24小时腾讯指导909351735分析认为，恐怖数据虽利多美元指数，但现货白银价格并未跌穿下方支撑，意味者白银价格将持续反弹。 本周四（1月12日），特朗普今日首次记者会主动认怂，现货白银价格一路高涨，很多为分析师表示白银后期将看向17大关。但是，灿芸薇鑫tcy90935再次强调特朗普对于现货白银来说不能全部往好的方面想。但散户投资者担心特朗普推崇的保护主义政策会限制全球贸易和经济发展，因此重新回归白银市场。彭博上月调查显示，三分之二的受访交易员都有这种担忧，他们预期**不确定性将刺激白银等避险资产的需求，由此推高白银价格。虽然不确定性正将散户投资者和海外买家送往白银市场，但机构投资者一直在抛售。11月中旬以来，就连那些被要求向美国zheng.fu报告持仓量的对冲基金和其他大型投机者都一直在削减白银看涨押注。灿芸实战VIP喊单群188964664 验证774 ===下周一原油白银趋势分析及操作思路=== 原油技术面分析 原油周一大幅下挫收阴，美盘开盘依托下破口53.0一线顶底转换压制下行。刷新低点51.80一带，走了一波2美金的单边；原油周二延续瀑布下跌。美盘时段发力破底最低刷新50.70低点；原油周三下探回升。由于美国候任总统特朗普首秀。原油跟随美元过山车，强势反抽收复本周一半下跌失地，使得日图收盘大阳线；周四守稳52.10一线反弹收复。欧盘强力上升，延续至美盘再惯性刷高53.50高点；周五亚盘处于区间震荡。欧盘行情启动后行情连续收取两根阴线，最低跌至52.30，随后一波反弹迎来美盘行情启动，小时图上看一线压力位处于53.0的位置，行情探高未成回踩至52.5附近，多头形态保存的完好，日线附图指标表现不算很明显。



本周可谓是暴跌暴涨，完美的V型反转，震荡行情走的很标准，从四小时走势图来看，目前油价呈现短线跌势，有跌穿布林带中轨态势，交投于52.50美元附近，下方支撑看向52.0美元，进一步看向51.5美元，上方阻力看向53.50美元附近，综合来看，短线上油价下行充足，下周操作上灿芸24小时腾讯指导909351735建议高空为主。 原油操作建议：薇鑫tcy90935 1、建议下方回踩52.35美元附近做多，止损51.9，目标看破53； 2、建议53.18美元附近做空，止损53.62，目标看52.65； 白银技术面分析 四小时走势图来看，白银价格依然受阻于17美元大关，但下方回落至强劲支撑16.6附近反弹，同时靠近中轨。布林带呈缩口，K线自上轨持续回落至中轨附近止跌，MA5和MA10均线交死叉向下运行，附图MACD快慢线0轴上方粘合运行，绿色动能柱二次放量，指标弱势；小时线上看，布林带呈开口，k线运行于布林带中轨附近，五日均线和十日均线交金叉运行，附图MACD快慢线0轴下方交金叉运行，红色动能柱放量，指标弱势，KDJ拐头向下。灿芸综合来看，日内银价盘初震荡下行触及16.65反抽，进入美盘后短线急跌，短期来看白银上方依然于16.95一线强力压制，若短期不能取得有效的突破那么白银短期将陷入震荡，从目前来看银价自隔日新高后多头动能匮乏，相比空头表现更加强势，晚间上方将重点关注16.8压力位，操作上灿芸建议高空为主。24小时腾讯指导909351735 实战VIP喊单群188964664 验证774 现货白银操作建议：薇鑫tcy90935 1、上方16.85美元附近空单进场，止损0.2美元，目标16.6美元； 2、下方16.55美元附近多单进场，止损0.2美元，目标16.7美元； 后悔，是最浪费时间的事，让我帮你，麻烦伸一下你的小手，连手都不伸，如何帮你走出困境!我是谭灿芸，你投资路上的良师益友。 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935

