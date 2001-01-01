[实战看盘] 数字江恩--对于那些没操作好3174高抛的启示 [复制链接]





这里梳理的几点建议，除了启到警示的同时，也为避免下一次犯同样的错误，同时找到为什么我们可以及时的选择高抛和控制好仓位，原因就是坚持操作原则，控制仓位比技术还重要



从3301下跌开始，我就告诉只有反抽，而到了3084和3068之后，我告诉了反抽扩展的反弹，也不属于反转。压制在3189点位区间。结局到了3150区间之上，我告诉了3189-3150可以逢高减仓，且不追高。



第一：没有在3189-3150减仓的，开始反思自己为什么没有听话。



第二：这里仓位超过三成，不对应该是超过2成仓位都应该反思，就是3100区间，超过两成仓位的开始反思，为什么仓位过重。这里3100区间只允许一成仓位试探和空仓。因为我虽然给规定了3100有支撑，结局大盘也是如此，但是并非这里安全。依然可以抵达3100区间之下。



第三：下跌阶段，我早就规定了3301属于下跌阶段，最多就是底仓操作，而底仓这里的学员《轮回理论》也都知道，最多2成，超多3成仓位参与。



这个周末抽时间把这几点认真的思考，想明白了，避免下一次犯同样的错误

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