刘挪薇：周线收官油市多头狂欢，1.13原油白银晚间操作建议 [复制链接]

刘挪薇：周线收官油市多头狂欢，1.13原油白银晚间操作建议



文/刘挪薇（QQ：3114694247）



有时放弃是因为苦，有时放弃是看不到未来，现在回想，好像更多时候放弃是因为从未被人肯定。没有人肯定自己时，会觉得苦，觉得没有未来，但只要自己信自己多一点，就一定会熬到被人看到和肯定的那一天。







挪薇——1.13消息面：



周四（1月12日），OPEC秘书长巴尔金都（MohammadBarkindo）在出席阿布扎比的大西洋理事会全球能源论坛时表示，有信心22个产油国将按协议执行减产，全球原油库存会在今年下半年开始下降。在美国能源信息署（EIA）最新的短期能源报告中，EIA预测经合组织（OECD）的全球原油库存将在2017年第一、第二季度维持增长。EIA预测，去年12月底的原油库存为31.01亿桶，并分别在今年第一、第二季度上升至31.12亿桶和31.41亿桶。



巴尔金都又表示，OPEC的目标是加速库存的下降，使其接近5年平均水平。博斯勒格指出，在油市形成当前的供应过剩局面之前，截至2014年12月的OCED原油库存5年均值为26.66亿桶；而截至2016年12月的OECD原油库存5年均值为27.92亿桶。



挪薇——1.13原油技术面分析：



现货原油技术面上，昨日原油价格上涨至53.5承压再次回落，隔日以区间震荡的行情收盘，日K线报收上下影线的阳线；日线上看，K线运行于布林带中上轨之间，布林带缩口持平运行，短周期MA5、10交叉死叉向下运行于52.7形成有效回落支撑，附图MACD指标0轴上方死叉放量，指标弱势；四小时线上看，本周原油价格走出V型反转行情，K线运行于布林带下轨上方，布林带大幅开口运行，短周期均线MA5、MA10交叉金叉向上运行，MA10延伸至52.6一线位置形成日内支撑位，附图MACD指标0轴下方金叉放量，指标强势；挪薇蔻蔻311469撰4247综合来看，原油价格今日若再度收阳，多头会将再次爆发。日间挪薇建议以大区间震荡的格局为主，回落做多为辅。







挪薇——1.13原油操作建议：



1、现货原油日内回落触及52.6-52.7轻仓做多，止损0.5，目标53.0-53.5，破位加仓持有；



2、现货原油日内上方触及53.6附近轻仓做空，止损0.5，目标53.1-52.8，破位减仓持有。



若行情变化务必及时调整做单策略，若需更多资讯解析实盘解答，精准点位建议可提前联系刘挪薇策略指导3114694247，薇信lnw6668，VIP实仓喊单群：188964664 贵宾号(669)



挪薇——1.13白银技术面分析：



现货白银大落大起的走势最终在小时线也是一个完美的V型底部反转，从昨晚的走势来说现货白银也是在美盘时间段一波下探后直接止步在16.5美元附近，随后也开始转而上行最终将昨日的高点也重新刷新，日线形态中最终也是录得一根下引线的小阴柱；挪薇薇欣谢谢lnw6668综合来说，技术面上MA5和MA10的金叉继续上扬，那么今日在历经特朗普的首秀之后的银价，操作上挪薇建议白银依旧是维持低多即可，关注支撑位16.6美元。







挪薇——1.13白银操作建议：



1、建议16.6美元附近多单进场，止损0.3美元，目标17.2美元；



2、建议17.2美元附近空单进场，止损0.3美元，目标16.6美元。



挪薇——1.13静待有心人：



人心都是肉长的，我也知道，在场的每一位投资朋友都渴望一路成功，无论是做什么事情，都一样，其实我们做分析的也一样，没日没夜熬通宵盯盘，也希望你们都能赚钱，这样也是我们价值的体现，但是，为什么市场上有很多朋友总是不尽如意呢？我相信是有很多种原因的，我们没有办法在最低位做个多单，拿到最高位出，谁也不知道会涨多少，但是要记住，老师给你的有一个明确的思路，给出严格控制风险的方案，那么你用良好的心态去做，稳健获利还难吗？



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撰写：刘挪薇薇新lnw6668；多家财经网站特约撰稿人，对市场动向，行情走势规律小有研究。挪薇投资格言：投资如出海，避险才安全！海底的沉船都有一堆航海图。交易成功最重要的因素并不在于用的是哪一套规则，哪一张航海图，而在于你的自律功夫，在于你是否懂得最佳的避险方案。



