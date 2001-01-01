[长线是金] 张皓晟：OPEC协议已过半，需提防空头的反扑 [复制链接]

导读：



周五(1月13日)亚欧盘中，国际油价持稳，沙特和科威特等国的减产行动为油价提供支撑，同时美元回落亦为油价反弹开辟了更大的上行空间。受助于有关石油输出国组织OPEC减产细节的报道。但市场依然对产油国能否遵守减产目标持怀疑态度，油市目前处于53关口附近震荡。



消息面：



随着石油输出国组织(OPEC)开始落实减产，油价也迎来去年11月30日OPEC宣布减产以来的最佳时光，美国原油(WTI)期货未平仓合约数量也创出了有史以来的最高水平。



得益于一些OPEC产油国公布减产协议，国际油价周五(1月13日)亚市基本持稳，但投资者依然对产油国能否遵守减产目标持怀疑态度，这给市场造成了压力。



作为全球最大石油出口国，沙特目前的产量已经降至22个月低点，不到1000万桶/日。沙特之前承诺的是将产量削减48.6万桶/日，降至1005.8万桶/日。沙特能源部长法力赫(Khalid al-Falih)周四也表示，沙特会考虑在六个月后续签减产协议



此外，科威特和阿尔及利亚石油部长表示，这两个国家也已经超额完成了减产目标。伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周四也称，伊拉克“一直希望油价能够回升”，该国已经将原油出口量削减17万桶/日，本周以来更是进一步削减了4万桶/日。



高盛集团(Goldman Sachs)发布报告称，沙特、科威特、阿联酋、阿曼和安哥拉已经证实减产90万桶/日。这说明石油输出国组织(OPEC)遵守减产协议的情况还不错，但还是需要当心伊拉克、利比亚以及尼日利亚。目前，还不清楚，对于减产协议，OPEC能够遵守多少。欧佩克的实际产量下降或低于120万桶/天，目前减产指标仅完成七成。



综合来看，未来油市能否进一步复苏的不确定性在于，OPEC国家能否维持目前的减产势头并按照减产指标来贯彻该协议以及美国页岩油的复苏程度。此外，获得减产豁免权的OPEC国家以及非OPEC产油国配合减产的程度也是一大关键因素。



---张皓晟1.13午间原油行情分析：



周四日线上原油价格再度收涨，结合周三的涨幅，目前油价基本收复了大半周初的跌幅，目前油价于53美元附近交投；技术面日线上，隔夜上涨油价站上布林带中轨上方，上方压力位置关注上轨线54.5美元附近；附图指标上，KDJ向上发散运行，MACD双线勾头走平，绿色动能减弱；日线级别，油价短期将维持反弹之势完全收复周初的跌幅。四小时图上，K线运行于布林带上轨下方，布林带有开口迹象；KD线勾头走平，J线勾头向下位于超买区，早盘时段料将回落；综合来看，原油日内整体看涨，短期有回落，操作上建议回落做多为主。



原油操作建议：



1、建议52.8美元多单进场，止损0.4美元，目标看上方53.5美元附近；



2、建议53.5美元空单进场，止损0.4美元，目标看下方53.0美元附近；



---张皓晟1.13午间白银行情分析：



现阶段白银本来就处于反弹趋势当中，日线连续收阳，呈上行通道排列。从日线上来看，上方在16.90美元附近受布林轨上轨及60日均线压力，K线运行于布林轨上轨下方，MACD快慢线向上运行，柱图红色放量减弱，KDJ三线走平；从四小时图上来看，K线运行于布林带中轨附近，布林带向上运行MACD快慢线交平，丧失指标性，KDJ三线运行于超买区；K线运行于布林带下轨上方，MACD快慢相向下运行，柱图蓝色持续放量，KDJ三线运行于超卖区。综上所述，今日白银窄幅震荡后，晚间回调做多为主。



白银操作建议：



1、建议16.5美元多单进场，止损0.2美元，目标看上方16.9美元附近；



2、建议16.8美元空单进场，止损0.2美元，目标看下方16.6美元附近；



本文由高级分析师张皓晟(V信：zhanghaosheng6)编辑，未经允许，不得转载



文：张皓晟微信公众号首发



