[长线是金] 宋舟文1.13现货投资最忌“贪婪”无欲则刚，原油白银如何正确投资 [复制链接]

宋舟文1.13现货投资最忌“贪婪”无欲则刚，原油白银如何正确投资 缘来不拒，缘走不留，茫茫人海相识成为朋友也是一种缘分。素不相识的投资朋友只因看了我的文章信任我，所以每位找到我的投资朋友我都会给予最大的帮助，让这份信任变的更有价值。在市场经济中，只要你参与到经济中来，就是经济人了，经济人当然就以盈利为目的，特别在资本市场中，没有慈善家，只有赢家和输家！无论你在其他方面如何成功，到了市场里，赢输就是唯一标准。

消息面 1、减产或将全面落实，油价受支撑上涨 继产油国大佬沙特已完全落实减产协议，本月以来这个世界上最大原油出口国的原油产量至少下降48.6万桶/日至1005.8万桶/日。多国纷纷响应，俄罗斯、阿联酋等国家纷纷开始减产。 沙特展现出进一步积极减产的迹象，令多头信心得到提振，油价则受支撑上涨。俄罗斯依据OPEC减产协议，日生产量已经减少10万桶。俄罗斯计划将原油产量削减至1094.7万桶/日，在第一季度减产20万桶/日，之后再回进一步将减产规模扩大至30万桶/日。阿联酋承诺将会按照石油输出国组织(OPEC)的减产协议削减产量;削减产量是为了油价可持续以及石油产业投资可持续;因为油市已经接近平衡点，宋舟文惟信szw363所以就通过干预来保护市场。自从去年第四季度以来，原油价格走势良好合理，海湾国家产油国履行了减产协议。 2、特朗普上任，新经济政策不明，美股大跌 特朗普讲话落下帷幕耶伦接棒市场焦点：美国股市隔夜一度因特朗普讲话而承压下挫，因特朗普新闻发布会并未表明具体的财政计划，重点关注的医保改革、墨西哥边境修墙以及边境税等问题，在特朗普讲话期间，因特朗普的言论令投资人失望，美元大跌。随着特朗普记者会的落幕，金融市场的焦点无疑转向了美联储主席耶伦在周五(1月13日)早上08:00在全国教育界人士网络直播会议的讲话。此次讲话料将对美联储今年加息路径进一步指引。美元前景如何?耶伦此次的表态将至关重要。 现货原油技术分析：原油行情，目前原油于53美元上方交投，短期内原油价格继续看涨，下方支撑位置关注52.8美元一线。日图双阴转阳止跌，周线靠近此前起涨位置受到支撑。而周线已经连续十字K线的收盘。未能出现有效实体K线。昨日的下探回升。给予周线收盘继续收出悬念，可能仍是十字K线的收法。而日图阴阳频繁转换。并没有单边的延续。这也是近期操作的难度。只能以超短线对待。日内的短线趋势转换较快。舟文惟信szw363建议就及时调整思路，不宜过分看高或者看空。久探不破底。反弹空间大。基本就打破了弱势格局。 原油操作建议： 1、建议52.7附近做度，止损0.3，目标看到53.5 2、建议53.6附近做空，止损0.3，目标看到52.6 现货白银技术面：现阶段白银本来就处于反弹趋势当中，日线连续收阳，呈上行通道排列，这段时间以来本人也是一直强调的白银多单持续，在黄金连续拉升的情况下，白银也是同样的趋势上涨。昨日白银小幅回调，最高触及16.86，前期布局的中线16多单，现价也是大获利，黄金白银走势一般都会相似，其中有一点不同的是他们的波动率，有时黄金波动率大，有时白银波动率大。这点我们不需要去纠结，只要方向上把握好就没有问题，白银日内不破16.55。舟文惟信szw363建议继续逢低做多为主，上方关注17附近的阻力。舟文认为白银若不跌破16.50，日线有望站上17关口。现在银价日线摆脱非农的阴线压制，选择连阳，这也表明1月初启动的多头趋势保持的较好，美指的走弱也对黄金白银的上涨了有效的支撑。 白银操作建议： 1、17美元不破的前提下，16.90附近轻仓做空，止损0.2美元，目标16.60-16.50； 2、16.50附近做多，止损16.2美元下，目标16.90-17.00。

现货投资最忌——贪婪——无欲则刚 你们肯定看到过或者经历过很多贪婪的例子，某人在某种品种上重仓跟进，结果呢，基本可以想象！ 某种品种昨天大涨，可昨天没敢进啊，激烈的思想斗争进行了一夜，实在忍不住贪婪的诱惑决定今天无论如何不能在错过机会了，盘面给点机会立马杀进，好了吧，套死你，肯定横一天啊！大部分业余的投机者在行情结束时进场交易，这是不争的事实！ 我经常会在应该短时间交易的品种里停留时间过长，到手的鸭子又飞了！这就是贪婪在作怪，老是想挣大的，可那有这么多大的呢！ 其实大师之所以成为大师还是有一定道理的！江恩几十年前就说过：把你的钱分成10份，每次只用一份！这是啥？就是在控制贪婪！ 我更喜欢中国的老话：无欲则刚！！ 每次想赚钱之前先冷静冷静先想想：如果行情没按照我的预期，我每手能承担多少亏损？一共要承担多少亏损？是不是超过我的警戒线了？我能在行情里呆多长时间？这段时间内可能出现的变化我有没有应对的办法？…… 当你的欲望由赚钱或者一夜暴富变成不亏钱或者先求生存，你让市场欺骗的概率肯定少了很多！ 宋舟文总结： 每天坚持练功，才有机会和高手切磋！老话：流氓会武术，谁也挡不住！ 这个市场是少数神仙的天下，但只有不信神仙，你才有机会成为别人眼里的神仙！ 记住一个真理：让骗子骗的人，都是想占便宜的！如果交易是一颗树，心态就是树根，没有了树根，后面的就全没了！

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