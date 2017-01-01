[实战看盘] 赵虞人：1.6非农强攻市场，原油晚间操作布局 [复制链接]



赵虞人：1.6非农强攻市场，原油晚间操作布局





当你在观望的时候，有人已经开始行动；当你在犹豫的时候，有人已经开始获利；当你刚刚进场的时候，有人已经准备离场。跟在巨人的后面，他可以为你遮风挡雨，但你永远看不见彩虹，因为总有一片阴影笼罩着你。就像你一直在追逐，可是总找不到最简单的路，就像走进了迷宫，永远不知道自己是否在原地踏步？而我总是作为领路人，见证传奇的诞生，而你即将成为下一个！本周即将迎来2017的首个非农，你准备好了吗？









--非农强势来袭，你准备好了吗？--









每个月，最为关键的就是非农就业数据，哪怕，最近几年非农带来的影响力在慢慢变的弱化，可投资者对于非农的期待值却越来越高，此次前值16.1万，市场预期17.5万，预期与前值之间距离不大，而20万是非农强弱的分水岭位置，前期整个就业的表现并不是很理想，但前值并不高的情况之下，只要就业大于20万才能是真正的利空，否则就是个震荡的修正而已。









--现货原油技术分析及操作策略--









从日线技术图上来看，昨天收取一根带阴线的阳线，BOLL布林带开口收窄，K线在布林带中轨一线运行，MA5日均线向上方勾头，MACD红柱动能小幅缩量，RSI指标走平，日线震荡上行。四小时图上，油价运行于布林中轨上方，布林带开口运行，各均线开口向上发散，下方52.9的位置为均线支撑线，附图指标MACD金叉向上运行，红色动能柱放量，从总体上看赵老师薇歆zyuren6短期内还是看好有小幅回调。但是大趋势目前来说，仍然是建议以多头为主。今日原油回调后继续看好一波上涨，上方关注54.7一线压制，下方则看52.9美元的支撑，短期操作上回调做多为主。



















独家策略









1、53.3美元做多，止损52.9，止盈54.3。









2、54.4美元做空，止损54.7，止盈53.8。



















最近和投资朋友交流的时候，我发现很多人盲目的看待数据，只明白利多就多，利空就空，然后就是追数据做单，大批大批的单子被套，直到现在还没有搞明白原油为何会成为逆势案例中的主角，刷数据几乎很多新手的专职，可是不会看数据的刷数据就是自己给自己挖个坑，然后自己跳下去，按着F5不是在排雷，这明显是在埋雷啊，我为那些盲目的人感到惋惜和庆幸，惋惜的是没有弄明白数据前值、预期和公布值之前的关联性以及给市场带来的波动方向上的演绎。









消息对于行情走势来说，更多是起到推动、激发、辅助行情的作用或影响，远非直接对应的关系，而走势最核心的仍然是技术走势本身，通过技术走势，如何合理去看待数据以及应对行情的变化，赵虞人薇歆zyuren6经常跟大家说，别把数据当成唯一交易的衡量标准，尤其是数据本身对货币的影响还没有弄清楚之前，这点从这几次原油的暴涨暴跌都与数据相反就可以看出，做单终究还是要回到技术面，数据从来都只是一个辅助性的作用，如果你盲目的去跟风，那么亏损的是你，爆仓的还是你！







目前金融市场越来越大，投资者参与越来越广，一些亏损的投资者总是无法忘记过去，在进行新交易时总是想着这次我要将以前的亏损全部弥补回来，无形中使自已丧失了冷静分析和判断市场变化的能力，该获利时不出手，一味想着获取更多赢利，结果往往是一亏再亏。忘记过去很难，但做一单很容易。那么就先解掉你的单子，从头开始，认真地做好每一单，该止损立即止损，该盈利出局切记不可贪多，这也许是忘记过去的最好方法。









