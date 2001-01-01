[实战看盘] 颜沐羽：1.6晚间非农提前布局！原油白银走势及操作建议，被套怎么办？ [复制链接]

颜沐羽：1.6晚间非农提前布局！原油白银走势及操作建议，被套怎么办？



古人云：成功有三，天时，地利，人和。在投资中想要赚钱也需要三样东西：一个好的平台，一个好的老师，一个好的心态，拥有这三样还愁在投资中赚不到钱吗。而你一直出现亏损是为什么，可能是因为你的老师判断不正确。所以，沐羽老师认为，所有的投资者需要一个好的老师一个专业的团队去引导。我不想说我有多厉害，我只想说你是幸运的。因为你遇到了我。



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>>消息面



【非农】



周五今日市场将迎来2017年度的首次非农数据，伴随着奥马巴的离任仪式的落幕，候选总统特朗普也在逐渐接受包括经济在内的美国政权事物，当然我们作为金融人士最值得我们关注的还是美国的经济状况。2016年12月份加息的同时点阵图显示今年还讲加息三次，无疑这将是继续维持美元进一步走强的强有力基本面，目前美元已经失守4小时线上双底支撑102美元这一关键位置，周四凌晨的美联储虽未鹰派言论，但是通胀压力也给了金银再一次喘息的机会，黄金昨日先后上破黄金分割线1175一线的阻力位和4小时趋势线1180的阻力位，白银持续震荡上行试探16.7阻力位。原油方面则是先受美元下跌破位影响走出续涨行情，后受成品油库存大增，在原油库存大跌700万桶的情况下，行情走出一波跌势后继续因为目前各产油国有序减产而再度上扬。目前持续下挫的美元指数给金银油先后带来福音，晚间非农将进一步确定本次美元的回调力度，晚间关于白银，原油的非农操作策略可加威信ymy5331232，我将根据实际数据结果及技术面关键位置判断给出操作策略，杜绝提前布局，严格做好风控，用正确的方式方法来做投资你才不会亏损！



>>非农数据如何操作布局



第一，数据公布后重点把握市场的反应和投资者的情绪变化，根据市场波动顺势而为，不宜生搬硬套所谓的“规律”。稳健者建议数据公布前后谨慎操作，初学者多看少动，务必做好止损。



第二，激进者可在数据公布后顺势而为或者在数据公布前提前下单，但这需要较强的行情把握能力，同样需要风险管理和控制。



第三，不宜过分迷信非农数据，把握不同时段内影响黄金价格的多种因素，尤其是影响金价的主导因素，“不畏浮云遮望眼”。在数据公布后结合其他数据和事件，结合股市商品反响等来综合分析金价趋势。



第四，技术面分析的重要作用不可忽视。任何消息均会在技术趋势中得到印证。技术分析的作用在于提前揭示和预警未来的走势，消息面的非农公布之后只是对该走势给予印证或者佐证。



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>>技术面



从日线图上看，K线位于布林带上轨位置，布林带开口运行，上行通道收窄，若没有一根大阳柱来支撑，技术面上多头趋势或将减弱，均线系统依旧多头排列，至死不渝的支撑这油价，MA5于MA10交金叉后向上运行是一个好的兆头；附图指标MACD于0轴上方，红色动能柱增量，随机指标KDJ缩口运行，指标偏强性，RSI三线平行向下运行，指标偏强。



从四小时图上看，K线位于布林袋上轨位置，布林袋平行，MA5日均线和MA10日均线交金叉后向上运行，幅图指标MACD于0轴上方，红色动能柱缩量，随机指标KDJ平行运行，指标偏强性，RSI三线平行向上运行，指标偏中性。

颜沐羽老师认为晚上主要逢低做多。



1.6国际原油操作建议——逢低做多



建议一：激进型53.5附近空单进场，常规止损0.35点，目标看到53



建议二：激进型52.5附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到53.5



建议三：稳健型54上方空单进场，常规止损0.35点，目标看到53



建议四：稳健型52附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到54



从日线上看，K线位于布林带中轨附近，布林带成缩口运行，MA5与MA10交金叉；附图MACD中两线位于0轴下方，指标偏弱，红色动能柱成放量；KDJ缩口运行，指标偏强；RSI三线向下运行，指标偏强。



从4H线看，K线位于布林带上轨，布林带平行运行，MA5与MA10平行向上运行；附图MACD中两线位于0轴下方，指标偏弱，红色动能柱成放量；KDJ三线成缩口运行，指标偏弱；RSI三线向下运行，指标偏强。 颜沐羽老师认为晚上主要要低多为主。



1.6国际白银操作建议——低多为主



建议一：激进型16.4附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到16.8



建议二：激进型16.8附近空单进场，常规止损0.35点，目标看到16.4



建议三：稳健型17上方空单进场，常规止损0.35点，目标看到16.5



建议四：稳健型16.2附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到16.6



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>>解套



1、套牢时，根据图表分析，如果所买入的币种处在高位必须立即止损.



2、如果所买入的价格处在中位，可以依据当时的情况暂时观望，以求的解套离场或者逢高减仓降低损失.



3、如果所买入的价格处在低位，则不必急于止损，应该在所买入的价格下跌企稳之后，在重要的支撑位敢于低位补仓，摊薄成本，在接下来的反弹行情中将高位套牢的仓位一同救出来.



4、如果所买入的价格的处在上升趋势，则不必止损，耐心地持有一段时间，必然会解套，甚至还会有较大盈利的可能。



5、如果所买入的价格处在平衡震荡趋势中，也不必立即止损，耐心等待该价格进入震荡循环高位，一旦解套或者损失很小的时候，应该果断离场出局。



6、如果所买入的价格处在下跌趋势，一旦确认下跌趋势已经形成，应该立即止损，决不能患得患失心存幻想。任何的迟疑和犹豫，都有可能换来深度的套牢难以自拔



>>寄语



不要幻想每一笔交易总是那么圆圆满满，盈亏需要平衡，得失也需要感受，投资在市，有如旅行，总是行路匆匆，有着那么多的迷惘和彷徨。只有静下心来，才能拨开笼罩在眼前的云雾;静静地品一杯清茶，才发觉有许多机会就在眼前！



本文由中瀚研究所-首席分析师颜沐羽独家策划发布 （转载请注明出处。颜沐羽温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表颜沐羽个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担）。如有想咨询可以加扣扣3376490002，微信ymy5331232,鼎盛瀚世实战指导群：289642812，验证：ymy。



文/颜沐羽

