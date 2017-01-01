谭灿芸：1.6非农谨防黄金白银冲高回落，晚间原油操作策略 [复制链接]

谭灿芸：1.6非农谨防黄金白银冲高回落，晚间原油操作策略 听了很多大道理，可依然做不好交易，学习了很多理论知识，可仍然不能游刃有余，如果我们不贪婪，我们不会被打败，如果我们不恐惧，我们将获得胜利，有时候想证明给一万个人看，但发现最后能懂的只有自己，市场的生存法则就是弱肉强食，注定有一批人将被市场所淘汰，战争不会给军人解释的机会，大浪淘沙，沉者为金，谭灿芸和您共同前行！ ===非农必须注意的事项===



1、非农要控制好仓位，第一波第二波行情建议轻仓操作，严格控制风险。 2、稳健者不要做非农。 3、非农结束之后，单纯来说，23点到凌晨三点统计有65[%]左右的概率会出现单边小幅行情，这样的单边出现200个点以上的行情都是正常的。为了规避风险，切记尽量不要做震荡模式，宁可观望！ 4、可以考虑前面提到的双向做单，然后平逆势单方法。 5、强调，对于数据主导行情的时候，所有指标在短时间内都是失效的，不要依赖指标！如果数据出现严重的抗跌性或者抗涨性，那么马上考虑会有强势反弹。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 ===晚间原油白银趋势分析及操作思路=== 原油技术面分析



日图双阳反弹收复周初的回落失地。K线形态表现强势整理。一阴调整双阳反转。没有形态和空间的配合，说明日图处于强势修正整理当中。加上周线和月线大周期看涨。使得油价抗跌修正，今日周线收官。但是缺少一定力度。估计也能突破周初的高点。围绕此高之下震荡。 短线图：4小时下探回升，守住52.0底轨之上整理。昨日突破并站稳中轨。目前布林道仍处于收口状态、上轨压力在54.80.中轨支撑在52.80.围绕区间整理收周线。小时图探底回升进入中性位置震荡。下方52.0成为短期多头分界点。而昨日的低点52.80则是今日的参考支撑点。守住支撑之上还是整理向上。但是今天空间压缩。先关注昨日区间52.82-54.10整理。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 1.6（周五）原油操作策略： （1）53.0美元附近做多，止损52.50，目标看54.0-54.50； （2）54.7美元附近短空，止损55.20，目标54.0附近。 白银技术面分析 白银，其实要突破17.2才算正式结束前面递阶式下行，相对来说白银比较犹豫，所以涨幅比黄金要小，形态也要弱，本着这一波反弹是见底式上升，并且是上半年上涨的契机，我们继续看好金银上涨，现在是黄金带动白银的阶段，黄金目前形态很好，即使非农利空也只会走下探回升，所以白银也一样，也许不会直接涨，但如果数据利空，白银也一样回调做多进去，这周二上涨后回踩16.2震荡上升，将这个点当做强弱分水岭，如果非农利空回踩也看这里，操作上都是做多，白天行情可以放弃，美盘等回踩做多；日内走势，白银大方向看涨。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 1.6(周五）白银操作策略： 1、回调16.3美元做多，目标看向16.70美元附近，止损在16.2美元下方; 2、上方16.70美元做空，目标看向16.20美元附近，止损0.2美元； 灿芸想强调的是什么呢，暂时的亏损并不可怕，但应分析原因，吸取教训，把它当作借鉴，以免重蹈覆辙！如果你还在亏损，请找原因，如果你每天除了套单还是套单，除了亏损还是亏损，找我，即使失去一切，至少还有一个期望等待着你，相信成功能从我们的结识开始！ 文/谭灿芸（V-xin:tcy90935/Q909351735)

