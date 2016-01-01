宋舟文1.6非农即将来临本人亲自坐镇指导，错过这次机会就得等一年了 [复制链接]

宋舟文1.6非农即将来临本人亲自坐镇指导，错过这次机会就得等一年了



文/宋舟文惟欣szw363



北京时间周五(1月6日)21:30分，美国2016年12月非农数据将拉下非农周帷幕，因隔夜非农前瞻数据ADP“小非农”不及预期，因此市场对此次非农就业人数表示担忧。市场预计12月非农就业人数将增加18.3万，失业率为4.7%。2016年11月非农就业人数为17.8万人。



另外，据统计，26家大型投行预测显示，美国12月季调后非农就业人口增幅料介于16万-22万，12月失业率料介于4.6%-4.8%。



一般一些刚刚进入现货投资行业的朋友对于一些重要消息面会不是很了解，所以当别人正在为非农做准备，谨慎操作时，初学者往往会因为无视这一重大数据而导致出现重大亏损，所以宋舟文认为这一点有必要拿出来讲一讲，不懂的可以添/加宋舟文惟欣szw363





非农数据对原油有很大影响，这种时候行情都比较大。



非农就业人数，它能反映出制造行业和服务行业的发展及其增长，数字减少便代表企业减低生产，经济步入萧条。当社.会经济较快时，消费自然随之而增加，消费性以及服务性行业的职位也就增多。当非农业就业数字大幅增加时，表明了一个健康的经济状况，理论上对汇率应当有利，并可能预示着更高的利率，而潜在的高利率促使外汇市场更多地推动该国货币价值，反之亦然。因此，该数据是观察社.会经济和金融发展程度和状况的一项重要指标。非农业就业人数为就业报告中的一个项目，该项目主要统计从事农业生产以外的职位变化情形。



原油行情评析：消息面上凌晨EIA数据虽然利多，但是精炼油库存却大幅增加，另外还有期货的大量卖盘成交导致原油价格短线下挫，技术面上四小时线看，布林带持平运行，K线运行于布林带中轨上方，KDJ指标拐头向下，短期有回调的趋势，日内操作还是关注53美元的支撑，上方关注54.5一线阻力！



1.6原油具体操作策略：



1、54.5进场空单，54.8补空，常规止损0.5个点，目标看向53.6-53.4附近



2、52.2进场多单，52.0补多，常规止损0.5个点，目标看53.3-53.5一线



3、日内首次触及53.0一线可进行多单布局，目标看53.5一线即可！



4、以上策略仅供参考，风险自担，具体操作点位请咨询宋舟文本人！





白银行情评析：素有小非农之称的ADP就业人数骤降，且远低于市场预期。美元指数的下滑再次提振了白银价格，日线K线击穿布林带中轨向上运行，MACD，KDJ双线均金叉上行，短期操作宋舟文依然看回调做多，多头的确立还得等待晚间非农给出进一步提示！



1.6白银具体操作策略：



1、16.75做空，16.8一线补空，分批止损，目标看向16.6-16.55附近



2、16.25做多，16.2一线补多单，分批止损，目标看向16.4-16.5附近



3、日内首次触及16.7一线可以布局短线空单，带最下止损，目标看16.55一线



4、以上策略仅供参考，风险自担，具体操作点位请咨询宋舟文本人惟欣szw363！



非农在即，我们先了解下我们目前存在的问题为什么交易必须止损？举个非常简单的例子，比如本轮反弹，许多前来咨询的朋友中有很多在53.6，甚至53.7下方就开始空，一直拿到现在，并未设损，这样导致的结果无外乎就两种，一是爆仓，二是锁仓，前者还干脆点，亏损了重新开始，倒是后者，锁仓容易解仓难，尤其是天地锁，往往很难解锁，越陷越深，极度影响心情，何必呢？曾多次在深夜两三点接到投资朋友的电话喊救命的，但是已经“病入膏肓”，我无能为力，这些前期都是可以避免的。是的，有时候经常止损在最低点或者最高点给人带来的挫败感是可以理解的，这也是许多朋友不设损的重要原因，所以才滋生了侥幸的心理。但是相比爆仓和套单，是不是好的多？只要帐户生存着就永远有机会，这是一个再简单不过的道理了宋舟文惟欣szw363。



宋舟文做了多年的分析师了，最大的感悟就是，一个好的分析师，就是客户的知己，能和客户畅谈一切，投资理财更是，一个好的分析师要有好的技术是必不可少的，但是没有客户的配合在好的分析师都是纸上谈兵而已，舟文不敢称大说我就是这个行业最好的，但是舟文有自己的独到理解和技术，希望能与君共勉，共同进步。



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