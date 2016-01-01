[长线是金] 张皓晟：2017年首个超级非农数据，教你把握几个关键点 [复制链接]

美国劳工部将于周五(1月6日)北京时间21：30公布去年最后一份美国非农报告，同时也是2017年公布的首份就业报告。12月就业报告为首份总结2016年与奥巴马执政下经济表现的首份重要数据。



接受华尔街日报调查的经济学家们预计，12月非农就业人数将增加18.3万，失业率为4.7%。



另外，据统计，26家大型投行预测显示，美国12月季调后非农就业人口增幅料介于16万-22万，12月失业率料介于4.6%-4.8%。



什么是非农？



非农，是指非农就业人数、就业率与失业率这三个数值。顾名思义，就是反映美国非农业人口的就业状况的数据指标。



通俗点儿说：这个数据就是不在农田里干活的，而是在城市里上班的、做生意的人数变化。



这三个数据每个月第一个周五北京时间（冬令时：11月--3月）21:30，（夏令时：4月--10月）20:30发布，数据来源于美国劳工部劳动统计局。



它直接反映美国就业市场情况，间接反映美国经济的趋势，是美国利率决策的一个重要参考指标，也起着基本的预警作用。



非农数据对原油的影响：



非农数据好于预期，美国经济好转美元上涨原油下跌;



非农数据差于预期，美国经济恶化美元下跌原油上涨。



非农会带来哪些影响？



非农数据会对对国际金融市场产生很大的冲击，特别是对黄金，白银，原油等影响极大，瞬间波动达到数十上百点。不论利多利空，都会给原油带来巨大的行情波动。



非农的三波行情



第一波：非农前行情，即预期行情，从ADP数据公布开始到目前均是;



第二波：非农行情，即大家所深知的那几分钟的涨跌，一般代表着晚间8:30-9:00，波动最大的一段时间，行情较难把握;



第三波：非农后行情，大概非农数据出来一个小时以后，方向得到了确认了，之后的一直到凌晨三点的一波行情，此外也有延续到次周的趋势性行情。



原油投资者常常会对数据行情感到非常困惑，明明是数据利好，行情走势却一路往下，而数据利空，行情却往往并不能按照利空下跌。



如何在数据日看清行情走势，抓住数据红利，成了投资者孜孜以求的课题。这里，小编为投资新手们整理了一份交易口诀，您可以参考来看：



公布值大于预期，却小于前值，原油先跌后涨;



公布值大于前值和预期，利多美元、利空原油;



公布值小于预期，却大于前值，原油先涨后跌;



公布值小于前值和预期，利空美元、利多原油。



如何做单？



首先，第一波行情，即非农预期行情。



根据非农数据先行指标，ADP数据和就请失业金人数，以及美国经济状况对非农行情进行预期。



其次，第二波行情，即非农行情。



1、由于数据就在转瞬间反映在市场上，这段行情快速而剧烈，也是最大获利最快的行情，一般投资者较难把握。



对于此时间段行情，第一个方法建议投资者采取双向挂单策略，在非农数据出来前3分钟挂一个30点左右的高位挂多单和一个30点左右的低位挂空单，挂上去之前设好50点的获利。



有一单成交之后就删除另外一个没有成交的单。如果数据没那么大的影响力到不了30点的获利怎么办？那就在你感觉到上攻乏力的时候手动平仓。及时做到止损止盈，务必不要贪心或者长期持单。



此类交易手法要求动手迅速，而且坚决果断不可恋战，防止非农行情来回宽幅震荡。一般一年之内，非农数据出炉后行情来回震荡的次数要大于单边走势。（双挂策略，要求执行力强，能承担风险，不贪婪）



2、此外第二种方法就是非农数据出炉后，迅速分析后市行情，顺势而为操作，但此类操作同样要注意及时止损止盈，同样由于行情宽幅震荡，进场点位防止追涨杀跌，且对交易平台的敏感度要求较高，对投资者研判能力也较高。



第三波行情：根据非农数据的结果顺势做单。



非农数据公布后30分钟后，行情将趋于稳定。此时根据消息的实际情况，利好或者利空，在做回调或者趁反弹顺势而为，结合K线形态和均线系统操作，务必严格设置止损止盈。



若行情给力，有望出现单边行情。在这样的行情中，需要及时止盈。但切忌一点，万万不可盲目反向操作，“现货原油指南”的小编提醒投资者需谨慎对待。



对于非农后行情，一般会延续到周一周二，在周一周二的日内行情，会对行情有所修正，但不会改变大的趋势，所以稳健操作在周一周二的整理行情中。



对待非农数据总结为以下几点：



1、在非农数据公布之前，对之前几个月的非农数据及走势要有了解，看市场的预期值和前值，进行对比而大体判断数据的好坏，以及对原油的影响。



一般实际公布数值大于预测数值时，利空原油;当实际公布数值小于预测数值时，利多原油。



2、对于有经验的投资者来说，在关键的位置附近做好两手准备，从行情的走势来判断和准备介入的位置，采取分批介入和轻仓试探的方式，以降低风险。



3、对于普通投资者来说，干脆放弃非农，在非农之后大趋势明朗后再介入，风险降到最小。



总结：



关于非农对于没有金融专业知识的投资者来说有一定的难度，特别是在非农数据公布的那个时候，因为波幅会相较于比之前大，所以特别要特别注意防范风险，做到稳中取胜。



判断非农数据对原油价格的影响，必须考虑原油本身的大趋势，顺势而为，往往在非农公布之前，市场的预期就已经提前影响了原油市场。投资者最好不要逆势而为，因为逆势而为风险较大，而且会耗费大量的时间和精力。



非农是一个突发事件，根据历史经验，只会产生短暂影响，不会决定原油的大趋势。中长期投资者应该谨慎对待非农，不可仅仅根据非农做单。只有超短线投机者可以根据非农数据做单。



非农数据很重要，但也需要理智对待，需要结合具体行情，以平静的心态对趋势做出有效的分析和判断，把握可以把握的机会，才是获利之道。



