[实战看盘] 李淼盛：决战非农之夜，油银操作建议 [复制链接]

导语：周五(1月6日)凌晨00:00，美国能源信息署(EIA)公布的截至12月30日当周原油库存录得减少705.1万桶，降幅创2016年9月8日来最大，预期值为减少215.2万桶，前值为增加61.4万桶。EIA数据公布后，油价短线大跌。



消息面：具体数据显示，截至12月30日当周汽油库存录得增加830.7万桶，增幅创一年来最大，前值为减少159.3万桶，预测值为增加178.6万桶;当周精炼油库存录得增加1006.1万桶，预期为增加110万桶，前值为减少188.1万桶;当周俄克拉荷马州库欣地区原油库存录得增加107.4万桶，前值为增加17.2万桶。



同时，EIA报告显示，除却战略储备的商业原油库存减少705.1万桶至4.79亿桶，跌幅1.5%;除却战略储备的商业原油上周进口718.3万桶/日，较前一周减少98.4万桶/日。上周美国国内原油产量增加0.4万桶至877万桶/日，连续第39周维持在900万桶/日关口下方;美国原油产品四周平均供应量为1959.3万桶/日，较去年同期减少0.5%。



本次EIA原油库存降幅与今早公布的API数据一样，降幅大于预期;但是精炼油库存却大幅增加，增幅创2015年1月来最大，汽油库存增幅创2016年1月来最大;此外库欣地区原油库存连续7周增加，总库存升至去年5月来最高水平;美国原油总库存水平仍较5年水平高出35%，受此影响油价应声下挫。



原油技术分析： 美国WTI原油从四小时走势图来看，油价日内虽然是窄幅震荡，但基本上是个逐步下滑的趋势，短线支撑可以关注布林带中轨53.5美元附近，关键支撑则看上日低点52.8美元，阻力可以看向54.2美元附近。从指标来看，K线震荡于布林带中轨上方，附图MACD指标快慢线向上运行，不过目前有走缓迹象，且红色动能柱缩量;KD指标形成死叉向下运行。



综合来看，油价日内进一步上行动能并不充足，且下行趋势倒是更明显，预计晚间油价会是震荡走低的行情，操作上建议高位做空为主。



原油操作建议：54.2美元附近做空，目标看向53美元附近，止损在54.5美元上方;



53美元附近做多，目标看向54美元下方，止损在52.8美元下方。



白银技术分析： 现货白银从四小时走势图来看，中午时段银价一波莫名闪崩打乱了做多节奏，不过下行至16.25美元附近遇到支撑反弹，同时该位置靠近布林带中轨，说明银价反弹仍有动力，支撑仍关注16.25美元，阻力关注16.7美元。



从指标来看，K线触及布林带中轨后止跌反弹，附图KD指标超买区形成死叉持续向下运行。



综合来看，白银价格虽然可能会进一步下跌，但金价已突破关键阻力后市看大涨，银价预计会受到提振走高，操作上建议低多为主。



白银操作建议：



16.3美元附近做多，目标看向16.7美元附近，止损在16.25美元下方；



16.8美元附近做空，目标看向16.5美元附近，止损在16.9美元上方。





