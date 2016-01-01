[长线是金] 张皓晟：周线收官之决战非农，现货原油白银操作建议 [复制链接]

导读：



2017年首份非农就业报告万众期待，周四晚间素有小非农之称的ADP就业数据远逊于预期，美元从14年高位回落，而黄金暴涨突破1185一线，原油价格在EIA原油库存公布后冲高回落，非农即将登场，今夜油价又该怎么走，接下来的非农前瞻数据极为重要。



消息面：



北京时间周五凌晨12点，美国公布EIA原油库存数据，数据显示，美国2016年12月30日当周EIA库存锐减700万桶，油价瞬间暴力拉升至54.12高位，奈何成品油不给力，当周EIA汽油库存增加830.7万桶，增幅创一年来最大，高于预期120.66万桶，前值减少159.3万桶;当周EIA精炼油库存增加1005.10万桶，增幅高于预期34.96万桶，前值减少188.10万桶。油价瞬间冲高回落，掉至52.79美元/桶。



隔夜，美国公布ADP非农前瞻数据，数据显示，美国12月ADP就业人数15.3万远低于前值的21.5万及预期的17.5万人，美元指数承压下跌，油价小幅上涨。



北京时间周五(1月6日)21:30分，美国2016年12月非农数据将拉下非农周帷幕，因隔夜非农前瞻数据ADP“小非农”不及预期，因此市场对此次非农就业人数表示担忧。市场预计12月非农就业人数将增加18.3万，失业率为4.7%。2016年11月非农就业人数为17.8万人。另外，据统计，26家大型投行预测显示，美国12月季调后非农就业人口增幅料介于16万-22万，12月失业率料介于4.6%-4.8%。



---张皓晟1.06晚间原油行情分析：



美国WTI原油从四小时走势图来看，油价日内虽然是窄幅震荡，但基本上是个逐步下滑的趋势，短线支撑可以关注布林带中轨53.5美元附近，关键支撑则看上日低点52.8美元，阻力可以看向54.2美元附近。从指标来看，K线震荡于布林带中轨上方，附图MACD指标快慢线向上运行，不过目前有走缓迹象，且红色动能柱缩量;KD指标形成死叉向下运行。综合来看，油价日内进一步上行动能并不充足，且下行趋势倒是更明显，预计晚间油价会是震荡走低的行情，操作上张皓晟建议低位做多为主。更多实时行情解析，张皓晟实盘给出。



原油操作建议：



1、建议54.3美元附近做空，止损0.4美元，目标看向53.0美元附近；



2、建议53.0美元附近做多，止损0.4美元，目标看向54.1美元下方；



---张皓晟1.06晚间白银行情分析：



白银今日重点关注非农数据影响，白银昨日日线级别形成一个上引线较长的中阳柱，白银近段时间有触底慢涨之势，圆弧底的底在低点15.64，短期起跌位置在17.24，那么圆弧左边短期有望收涨17.24附近，笔者看均线系统形成金叉上扬交叉于16.3位置。四小时级别短期运行在MA5和MA10之间，ＭＡ20位于16.3附近上穿MA120均线，此处为强支撑，另外MACD动能不够强劲，上涨势头会有所减缓趋于震荡，小时级别关注MA60日均线在下方构成的支撑，综合来看白银日内操作低多为主！更多实时行情解析，张皓晟实盘给出。



白银操作建议：



1、建议16.7美元附近短空，止损0.2美元，目标看向16.3美元附近；



2、建议16.3美元附近做多，止损0.2美元，目标看向16.7美元附近；



笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6,关注V信公众号“张皓晟”获取每日投资获利资讯，行情走势分析，交易策略指导。



