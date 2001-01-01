[技术分析] 萧郎识金：1.6非农倒计时，晚间油、银、气操作手法及非农做单 [复制链接]

国际消息面：周五(1月6日)亚欧时段，国际原油价格震荡交投于53.6美元附近，布伦特原油交投于56.88美元/桶，沙特落实减产的消息在周四的交投中支撑了油价。认为，近期市场焦点在于OPEC会不会如期落实减产，沙特落实减产的消息或成为减产计划的里程碑，并给油价后市走势带来曙光。

另外，财经日历显示，北京时间21：30美国将公布2016年12月非农业就业人数报告，该数据对于美元影响非常大，同样的会连带冲击到原油市场，投资者需重点关注，还有次日凌晨2：00的石油钻井数也需稍加留意。



原油技术面分析：

美国WTI原油从四小时走势图来看，油价日内虽然是窄幅震荡，但基本上是个逐步下滑的趋势，短线支撑可以关注布林带中轨53.5美元附近，关键支撑则看上日低点52.8美元，阻力可以看向54.2美元附近。

从指标来看，K线震荡于布林带中轨上方，附图MACD指标快慢线向上运行，不过目前有走缓迹象，且红色动能柱缩量;KD指标形成死叉向下运行。

综合来看，油价日内进一步上行动能并不充足，且下行趋势倒是更明显，预计晚间油价会是震荡走低的行情，操作上建议高位做空为主。

晚间原油操作策略：高空为主

54.2美元附近做空，目标看向53美元附近，止损在54.5美元上方;

53美元附近做多，目标看向54美元下方，止损在52.8美元下方。

沥青方面：沥青属原油衍生品，行情走势分析与原油走势相同，因平台不同点位各异，有做沥青需要指导的朋友可以联系本人。



白银技术面分析

现货白银从四小时走势图来看，中午时段银价一波莫名闪崩打乱了做多节奏，不过下行至16.25美元附近遇到支撑反弹，同时该位置靠近布林带中轨，说明银价反弹仍有动力，支撑仍关注16.25美元，阻力关注16.7美元。

从指标来看，K线触及布林带中轨后止跌反弹，附图KD指标超买区形成死叉持续向下运行。

综合来看，白银价格虽然可能会进一步下跌，但金价已突破关键阻力后市看大涨，银价预计会受到提振走高，操作上建议低多为主。

晚间白银非农操作策略：

16.3美元附近做多，目标看向16.7美元附近，止损在16.25美元下方；

16.8美元附近做空，目标看向16.5美元附近，止损在16.9美元上方。



天然气技术分析

从日线图来看，5日均线上穿10日、20日均线拐头下行，价格承压在60日均线系统上方，布林带张口扩大，价格运行在布林带下轨上方附近，MACD快慢线死叉下行，绿色能量柱增量明显，KDJ三线指标拐头向下发散运行；从短线4小时图来看，均线系统整体处于一个下行走势，布林带张口向下，价格运行在布林带中轨下方，附图MACD快慢线向下发散运行，绿色能量柱缩量，KDJ三线指标粘合运行在超卖区。操作上建议重点关注压力位：5100，支撑位：4880，操作依旧高空为主。

晚间天然气非农操作建议

1.建议5060附近做空，止损35点，目标看向4900；

2.建议4880附近做多，止损35点，目标看向5040附近；



非农做单谨记三要素：

1、趋势为王，顺势而为，逆势为亡。

2、轻仓入场逐步加仓，可以避免突发行情的损失。

3、每一笔交易都要严格止盈止损，不要随便放大止损或不设置止损。

在这个多空难测的市场上，当然还是有人赚的到钱，那些亏损严重的朋友，都有一个共同点，现在已经不相信任何老师了，这一点，我个人能够明白是为什么，也自然能感同身受，其实不管做投资也好，交老师也罢，都只是一个时机问题，你在这个时间把握好时间，自然利润便不是问题，就像交老师是一个道理。投资不是投机，抓准时机，拒绝盲目，无时机请休息，珍惜自己挣来的每一滴血和汗！投资有风险，入市需谨慎，把握最精确的走势，让我们的投资更加理智！

撰文/萧郎识金（XLSJ000）