[实战看盘] 最全面的庄家控盘走势把握住了赚翻2017 [复制链接]

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资金向是影响股票价格最直接的因素，当资金大量流入，股价就上升；当资金大量流出时，需求 大幅度减少，股价自然下跌。正 因为如此，投资者选股一定要看准整个股市里资金进出的总趋向， 一定要看准你所选择的股票是否有机构正在不断购买，即有资金不断 有计划有组织地流入该股。研 究分析资金向对投资者尤其是短线操作的投资者选股有相当的参考价值。
那么，如何判断个股的资金流向呢？总结长期的实践经验，觉得还是应从价格、成交量两方面入手。成交量、价格与资金运作存在着必然的联系，那么如何从成交量的变化和量价关系中去判断资金的流向呢？本人总结了几条法则，如下：
1。股票价格经过长期的下跌以后，成交量会逐步递减到过去的底部均量附近，此时，股价的波动幅度越来越小，并停止下跌，成交量也萎缩到极限。此后，成交量逐步递增，乃至出现放巨量的现象，说明可能有大资金介入该股，因此，投资者应特别关注成交量。
2。在股价变动过程中的相对低位，形成双底、圆底等技术形态，突然有一天产生跳空缺口，配合成交量的有效放大，说明已经有大资金进入该股。
3。在股价经历一定的跌幅后，某一个股价价格率先开始温和上涨，或大盘指数下跌已有相当幅度，某一个股也在下跌，但某一个股的换手率较高(明显高于大盘的换手率)，这类个股有可能有大资金进入，一般来说，在低价区换手率较高，表示有大资金在进仓，在高价区换手率较大，则可能有大资金在流出。
4。由于特定的政策原因或其它原因，股价产生连续暴跌的情况，此时在低档出现大成交量而股价没有出现进一步下跌，此即表示有大资金在进货。
5。股价在连续下跌20%至30%以后，股票已具有相当的投资价值，股价形成小箱体整理的局面，此时，股价忽然向下跌破箱底，同时出现较大的成交量，此后不跌，股价又回升到原先的箱体之上，要留心是否有大资金在建仓。
6.5天、10天的成交量平均线开始向上移动，或5天、10天成交量均线横向移动，而某一天或连续几天成交量突破均线，表示有机构在底部收集筹码。
7。在某一个股的相对低价区域，市场平时交易不多，某日突然出现大手成交，如果大手交出现而成交价比刚完成的成交价还高，显示有机构愿意高价扫货，这类个股值得留心。
8。在大成交量出现以后，有时个股会再现股价上升不需要成交量配合，价升量缩的情况，说明该股已经有大主力介入，且正在拉抬股价，此后，如大盘涨，这一个股不涨，而成交量非常萎缩，表示大资金没有流出意愿，或无法流出，这时股价的震荡可能是机构的洗盘动作。如果产生大盘上涨这一个股不甚至下跌，成交量不时放大的情况，应留心有大机构在出货。
9。当股票价格持续上涨数日之久，出现急剧增加的成交量，而股价上涨乏力，甚至出现利好下跌的情况，显示股价在高档大幅震荡，成交量放大时，有大机构的资金在流出市场。
10。在股价经过大幅上升后，如果出现股价上升，成交量却逐渐递减的情况，此时的股价只是靠人们的信心在维持，显示有资金正在从这一个股撤离