[实战看盘] 最全面的庄家控盘走势把握住了赚翻2017 [复制链接]

资金 向是影响股票价格最直接的因素，当资金大量流入，股价就上升；当资金大量流出时，需求 大幅度减少，股价自然下跌。正 因为如此，投资者选股一定要看准整个股市里资金进出的总趋向， 一定要看准你所选择的股票是否有机构正在不断购买，即有资金不断 有计划有组织地流入该股。研 究分析 资金 向对投资者尤其是短线操作的投资者选股有相当的参考价值。





那么，如何判断个股的资金流向呢？总结长期的实践经验，觉得还是应从价格、成交量两方面入手。成交量、价格与资金运作存在着必然的联系，那么如何从成交量的变化和量价关系中去判断资金的流向呢？本人总结了几条法则，如下：

1。股票价格经过长期的下跌以后，成交量会逐步递减到过去的底部均量附近，此时，股价的波动幅度越来越小，并停止下跌，成交量也萎缩到极限。此后，成交量逐步递增，乃至出现放巨量的现象，说明可能有大资金介入该股，因此，投资者应特别关注成交量。 2。在股价变动过程中的相对低位，形成双底、圆底等技术形态，突然有一天产生跳空缺口，配合成交量的有效放大，说明已经有大资金进入该股。 3。在股价经历一定的跌幅后，某一个股价价格率先开始温和上涨，或大盘指数下跌已有相当幅度，某一个股也在下跌，但某一个股的换手率较高(明显高于大盘的换手率)，这类个股有可能有大资金进入，一般来说，在低价区换手率较高，表示有大资金在进仓，在高价区换手率较大，则可能有大资金在流出。 4。由于特定的政策原因或其它原因，股价产生连续暴跌的情况，此时在低档出现大成交量而股价没有出现进一步下跌，此即表示有大资金在进货。 5。股价在连续下跌20%至30%以后，股票已具有相当的投资价值，股价形成小箱体整理的局面，此时，股价忽然向下跌破箱底，同时出现较大的成交量，此后不跌，股价又回升到原先的箱体之上，要留心是否有大资金在建仓。 6.5天、10天的成交量平均线开始向上移动，或5天、10天成交量均线横向移动，而某一天或连续几天成交量突破均线，表示有机构在底部收集筹码。 7。在某一个股的相对低价区域，市场平时交易不多，某日突然出现大手成交，如果大手交出现而成交价比刚完成的成交价还高，显示有机构愿意高价扫货，这类个股值得留心。 8。在大成交量出现以后，有时个股会再现股价上升不需要成交量配合，价升量缩的情况，说明该股已经有大主力介入，且正在拉抬股价，此后，如大盘涨，这一个股不涨，而成交量非常萎缩，表示大资金没有流出意愿，或无法流出，这时股价的震荡可能是机构的洗盘动作。如果产生大盘上涨这一个股不甚至下跌，成交量不时放大的情况，应留心有大机构在出货。 9。当股票价格持续上涨数日之久，出现急剧增加的成交量，而股价上涨乏力，甚至出现利好下跌的情况，显示股价在高档大幅震荡，成交量放大时，有大机构的资金在流出市场。 10。在股价经过大幅上升后，如果出现股价上升，成交量却逐渐递减的情况，此时的股价只是靠人们的信心在维持，显示有资金正在从这一个股撤离

