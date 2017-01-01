[荐股专贴] 谭灿芸：黄金白银非农做单不得不知的做单技巧，翻仓就在今晚 [复制链接]

谭灿芸：黄金白银非农做单不得不知的做单技巧，翻仓就在今晚 任何不以利益最大化为目的的投资，都是败家，任何为了利益而情绪化的投资，都是输家。太多的人赢了当时，输了现在，而任何涉及利益的事物，都是最容易使人发昏，发疯而失去理性的，任何冲动情况下的入手，往往是损失的开始



非农分析—必读 不知各位有没有发现，在非农公布前3-5分钟市场走势往往与真正非农的走势是呈相反的，也就是非农前3-5分钟价格跌，非农就会涨，相反，如果非农前3-5分钟价格涨，非农就会跌，把这个表现我称之为“微变化”，而且非农公布前一定要搞清楚阻力、支撑位在哪里，价格突破了那里会改变方向，哪个地方失守会加速。 那么，讲完了以上的几点，让我们一起来看一下此次非农的数值，前值是15.1万，市场预期是19.3万，前值和预期之前有一定的差距，也就意味着会出现上面第三种大于前值，且小于预期的行情，黄金将先涨后跌，同时连续两个月自29.2一路持续减少到目前的15.3万，所以此次非农预期会有所走强，ADP就业人数得到提升，这也是非农数据的重要参考之一。若是出现大于前值15.1万，并且大于20.1万，那么黄金势必将再下一城。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 所以，此次非农数据无论是从先涨后跌，还是从直接下跌来看，依然对目前的反弹来讲将是不利的。极端的走势就是低于15.1万，但这种概率太低，没必要把所有的假设都列入计划，那非农就别玩了。有人总是万一涨了咋办，万一跌了怎样，这样的假设太多或者不断询问的人频繁，并不是集思广益的表现，而恰恰是不自信，自我寻求安慰的。同时，谭灿芸在这里强调的一点是，近期原油沥青的波动幅度比较大，要学会用小止损博大利润，而不是扛单！ ===非农倒计时别忘了做好风险控制！=== 大行情大赚小行情小赚，而很多朋友碰到每月一次的非农，就不“风险控制”4字抛的九霄云外了，谭灿芸想告诉大家的是市场的风险是时刻存在的，无论处于任何时期，都需要具有风险意识，并且有控制风险的准备。在晚间非农公布前后，大家需要注意从以下几方面的控制风险：灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 一、从心理上控制风险，昨晚一位亏损严重的朋友找到我，寻求帮助，与其交谈过程中我发现她的心态极不稳定，往往给投资者造成严重损失的不仅仅是行情的不确定性，其实，心理也是引发操作失误的主要原因之一。行情不稳定时，需要要保持稳定的心态，不能过于急躁；行情低迷的时期，需要克服悲观心理；而在行情极度火热的时候，更要保持冷静的心理。 二、从操作上控制风险，很多朋友为了能够盈利，一味听取老师的操作，让进就进让出就出，一整天下来，啥也没赚，倒是交了不少手续费，这样的操作在行情向好时固然可以盈利，但在不稳定的行情中将面临较大风险。此外，有的投资者非常容易盲目跟风，追涨杀跌也是造成损失的一个重要原因。 三、从仓位上控制风险，仓位越重的投资者，收益可能很大，但冒的风险也越大。一旦行情出现新的变化，重仓者将面临严重损失。因此，投资者要根据行情的变化决定仓位，在趋势向好有十足把握时，可以重仓；在行情不稳定时，要适当减轻仓位。 四、从策略上控制风险，控制风险的最有效策略是止盈和止损，一旦发现出现明显破位、技术指标构筑顶部、或者自己的持仓利润在大幅减少，甚至已经出现严重亏损时，就需要采取必要的保护性策略。通过及时止盈来保住赢利成果，通过及时止损来防止损失的进一步扩大。 五、从思路上控制风险，之所以容易出现失误，往往是因为对行情的演化及走势缺乏清晰的认识。由于行情波动本身就存在大量的不确定性因素，如果大家在对后市行情发展方向缺乏必要认识的前提下贸然进行操作，往往会招致较大的风险。因此，保持清晰的操作思路是控制风险和获取利润的必要途径。这也就是我为什么强调，大家看文章一定要理清思路，如果你是我的客户，这一点必须清楚的记住！灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 灿芸想强调的是什么呢，暂时的亏损并不可怕，但应分析原因，吸取教训，把它当作借鉴，以免重蹈覆辙！如果你还在亏损，请找原因，如果你每天除了套单还是套单，除了亏损还是亏损，找我，即使失去一切，至少还有一个期望等待着你，相信成功能从我们的结识开始！ 文/谭灿芸（V-xin:tcy90935/Q909351735)

