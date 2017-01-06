[通达信] 逢顶必跌，逢低必涨（指标 贴图 通达信） [复制链接]

2017-1-6 收评

大盘指数：3154点；跌：0.35%；今天大盘低开低走，收小阴线。成交量2073亿比上一个交易日的1997亿多了76亿；盘中热点板块是：石油，日用化工和环境保护；而次新股，阿里概念和国产软件调整在前；收盘二市：上涨791家，涨停42家；下跌1980家，跌停13家。

我在昨天的收评和今天的早评都提到，昨天属于时间节点上的高点，并且即将有一波调整，但是很多股民朋友被前面的三根阳线冲昏了头脑，我并不想挡大家财路，但是该避险的时候还是需要避险的。比如今天，在早盘的时候上证指数和深成指就发生了不统一不和谐的现象，这种不协调的走势是难以让大盘稳步前进的，整个盘面出现一种弱势整理的状态。

有时候时间才能证明一些东西，记得我昨天说过短线如履薄冰，别看三根阳线而且是带量的，但是这不能把我们的三观都改变过来了。从昨天的个股两极分化，很多题材股没钱赚就看得出来这个市场并不是真的变得健康起来了，那么今天这一波调整就已经是短线在释放风险了，元旦之后红包行情还没有结束，朋友们周一如果再低开一波就可以开始大步进场了，这就是短线波段的节奏。

经常读我收评的朋友应该能够发现，我写的东西没有那么云山雾里，也不会模棱两可，一定会给大家指引一个方向出来，何时买何时卖，都是有一个节奏的，这个节奏就是在股市里面稳步盈利的节奏。其实福兮祸相依，祸兮福相随，我们也可以从昨天晚上乐视网被新三板的豪声电子投诉看得到，刚刚才意气风发的展示了自己的汽车，就被要求还债。

所以市场和人一样，只有低调，才能走的更远。祝朋友们周末愉快！