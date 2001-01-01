[实战看盘] 张发景：大战非农，黄金原油沥青今日走势及操作建议 [复制链接]

张发景：大战非农，黄金原油沥青今日走势及操作建议

内容摘要：

1.非农行情解析，原油如何操作布局？

2.原油沥青再次暴跌后暴涨，后期走势能否延续上涨动能？

3.原油沥青技术面分析及操作策略

4.黄金技术面分析及操作策略

晚上凌晨一两点，经常也有些客户没睡问竣帅怎么每天晚上那么晚还睡觉，早上还有精力起来工作吗？张.发景在这里告诉大家，客户没睡，单子还在竣帅也就不能睡。既然你们选择了我，信任我，我也会以一颗真诚的心对待你们，哪怕再晚睡张.发景也心甘情愿。看到我文章的朋友，你们是幸运的，因为你们遇到了我；你们也是不幸的，因为你们错过了我。

【非农行情解析，原油如何操作布局？】

正常情况下，非农行情分为三波！

第一波叫非农前行情：就是预期行情！从ADP公布开始到目前均是；

第二波叫做非农行情：也就是大家所深知的那几分钟的涨跌！一般8:30-9:00这一段是波动最大的一段！而这段行情较难把握。

第三波叫非农后行情：这就是大概非农出来一个小时以后！方向得到了确认了！之后的一直到凌晨的一波行情！此外也有延续到次周的趋势性行情。

现在张发景以自己多年的经验，对原油如何操作布局进行分享：

一、数据公布后重点把握市场的反应和投资者的情绪变化，根据市场波动顺势而为，不宜生搬硬套所谓的“规律”稳健者在数据公布前后谨慎操作，多看少动，务必做好止损。激进者可在数据公布后顺势而为或者在数据公布前提前下单，但需要较强的行情把握能力，同样需要风险管理和控制。

二、不宜过分迷信非农数据，把握不同时段内影响原油价格的多种因素，尤其是影响原油的主导因素，在数据公布后结合其他数据和事件，结合股市商品反响等来综合分析原油趋势。

三、技术面分析的重要作用不可忽视。任何消息均会在技术趋势中得到印证。技术分析的作用在于提前揭示和预警未来的走势，消息面的非农公布之后只是对该走势给予印证或者佐证。在数据公布前，可采用原油分割、波浪理论、月K线等多种手段，对原油走势的中长期走势做一个大致判研，毕竟非农不能决定原油的大趋势，它只会令市场出现短暂的较大波动。

综上所述，非农对于原油价格、走势的影响是巨大的：当数据发布之前，市场就开始就其预期开始进行预热，而当数据发布之后，实际数据远远大于预测值，原油价格开始加速下跌。因此，原油专家张.发景认为投资者要知道这种经济数据对现货原油的走势影响，在其数据公布之前做好准备，才能从容获利。

晚间操作策略：

黄金回落关注1170，欧盘考虑做多;

原油54一带空; 白银16.2-3多 年前，为了能够更好为各位投资朋友保驾护航，公司风控部门将专门为实仓客户量身定制投资方案：

1、风控设计概况：

（1）确定投资资金，进行个人风格描述，客户投资要求描述，包括个人习惯投资时间，对利润、风险的回报比率等；（2）上述资料*风控部门进行专业级别的风控方案设计，让投资过程中风险性压制到正常均值之下，分为A类风险级别、B类风险级别、C类风险级别；（3）交给分析师进行投资方案最终设计，短、中、长线设计。这一套方案出来，你想不获利都难！

2、关于风险级别的设计：

A类风险是我们风控部顶尖风控师设计的，设计要求资金在80w以上，远远低于其他级别资金的亏损率，让你的资金保值性大大提高，相比于B/C类的风控最少降低40[%]的风险！

B类级别风控设计，由经理级别风控师设计，要求资金在30w以上，属于中级风控方案，虽然是中级，但是比起你们现在乱操作，老爆仓简直是天壤之别,让你能够保护好自己的本金，从而获得利润。

C类风控级别，由我们风控部骨干风控师设计，资金要求10w以上，虽然和A/B类的风控方案无法比较，落后较多，但是能说的是，这套方案也是能很好控制你的风险，为你保驾护航的。

对于很多投资朋友不愿意一下子拿很多资金投资，张发景就说一句：资金大=安全=更强的操作灵活性=更高的盈利概率，而且资金除了你谁也动不了。

本文由张发景（官方微信zhangfaj）分析师团队独家策划，转载请注明出处。以上内容供参考。投资有风险，入市需谨慎。

文/张发景





