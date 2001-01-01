刘挪薇：大非农重磅来袭，1.6原油操作建议及多空单解套 [复制链接]

刘挪薇：大非农重磅来袭，1.6原油操作建议及多空单解套



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



大海虽然浩瀚，也是由无数个小水滴组成的。华尔街的投资高手中，不管是索罗斯还是巴菲特，他们的财富也是从每一单的交易中一点一点积累的，没有几十年的积累他们也不可能拥有今天的成就。古人云：不积硅步无以至千里，千里之行始于足下。希望这句话成为我们之间的共勉。







1.6市场资讯：



北京时间周五（1月6日）凌晨00:00，美国能源信息署（EIA）公布的截至12月30日当周原油库存录得减少705.1万桶，降幅创2016年9月8日来最大，预期值为减少215.2万桶，前值为增加61.4万桶。EIA数据公布后，油价短线大跌。



同时，EIA报告显示，除却战略储备的商业原油库存减少705.1万桶至4.79亿桶，跌幅1.5%；除却战略储备的商业原油上周进口718.3万桶/日，较前一周减少98.4万桶/日。上周美国国内原油产量增加0.4万桶至877万桶/日，连续第39周维持在900万桶/日关口下方；美国原油产品四周平均供应量为1959.3万桶/日，较去年同期减少0.5%。



1.6原油技术面分析：



从日线图上看，布林带缩口，K线运行于布林带中上轨之间，MA5和MA10逐渐重合，油价受MA20日均线支撑上行，附图MACD快慢线死叉下行，绿色能量逐渐增强，KDJ三线指标有拐头迹象；从四小时图看，布林带有拐头向上的趋势，目前K线运行于布林带中轨上方，MACD快慢线交金叉向上运行，红色动能量放量，KDJ三线指标拐头向下运行，MA5和MA10拐头形成强力支撑。挪薇蔻蔻311撰469转4247 综合来看，目前空头趋势依然不容小视，那么日内挪薇建议依然可以以低多为主，上方关注54.2一线阻力位，下方首看53.6一线支撑位，破位看52.8附近一线的支撑，如果行情发生反转强势下上破，则我们的思路将随之改变，具体视行情的一个实时走势为准，顺势操作。



1.6原油操作建议：



1、53.4不下破做多单，止损0.4，目标看54.5美元附近，破位持有；



2、53.4下破看52.8美元附近多单，止损0.4，目标看54.5美元附近，破位持有；



3、54.5美元不上破做空单，止损0.4,目标看53.4美元附近。



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1.6多空单解套策略：



多单如果是轻仓且点位不是太低的话可以等回调再小损离场,或者果断点斩掉后顺势操作。如果是重仓，建议先减仓一部分，然后设上目前支撑位置的止损，及压力区的止盈。位置不好的多单直接舍掉挪薇薇欣lnw6668，观望一段时间，待市场冷静再来后，再考虑进出场点位进行下一场投资操作，有效挽回损失。手上还被套单不知道怎么办的朋友，可以及时找挪薇本人，我会尽力给出自己中肯的建议，帮你减少损失。





1.6挪薇静待有心人：



现货市场不同于其他金融投资，对于消息面的拿捏相当重要，没有专业的人分析消息，没有相对的技术分析水平，贸然入市，有几个散户不亏损的？但是亏损后要找到办法，失败是成功之母，其实大多数人做生意做投资都没有一开始就成功的，挪薇相信包括现在看这篇文章的你，只有通过不段的吸收新的信息，不断的吸取他人建议，不断的学习，才有了你现在的成就。



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撰写：刘挪薇；多家财经网站特约撰稿人，对市场动向，行情走势规律小有研究。挪薇投资格言：投资如出海，避险才安全！海底的沉船都有一堆航海图。交易成功最重要的因素并不在于用的是哪一套规则，哪一张航海图，而在于你的自律功夫，在于你是否懂得最佳的避险方案。



