[聊股沙龙] 涂圣凯：今晚非农与钻井谁能主导全局? [复制链接]

周五(1月6日)美国公布的EIA原油库存数据显示，EIA原油库存意外骤减逾700万桶全线利好油价，油价不涨反跌，今晚美国2017年首份非农就业报告及美国活跃钻井数齐袭，油价何去何从?



北京时间周五(1月6日)，美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，截至12月30日当周，美国EIA原油库存减少705.1万桶，降幅创2016年9月8日当周来最大，高于预期171.29万桶，前值增加61.4万桶。



数据公布前，因市场预计EIA或如API一样大减利好油价，油价扩大涨幅并一度冲上54大关，最高触及54.12，而结果确实如市场所预期，EIA大减705.1万桶，利好油价，然而油价却冲高回落，短线暴跌，并一度跌穿53大关



周五美国能源信息署(EIA)公布的数据还有当周EIA成品油库存数据，数据显示，当周EIA汽油库存增加830.7万桶，增幅创一年来最大，高于预期120.66万桶，前值减少159.3万桶;当周EIA精炼油库存增加1005.10万桶，增幅高于预期34.96万桶，前值减少188.10万桶。



当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存增加107.4万桶，增幅高于预期56.35万桶和前值17.20万桶;此外，截至12月30日当周EIA精炼厂设备利用率为92.0%，高于预期值91.51%和前值91.0%。



分析师指出，成品油库存的大幅增加是导致今日油价暴跌的主要原因，另外，因油市有回暖的迹象，美国页岩油再度“发力”回升施压油价。



本周重磅事件接二连三的发生，市场注定要不平静，在美联储纪要、API及EIA原油库存数据相继公布以及“小非农”数据出炉后，晚间市场还将迎来美国年内首份非农就业报告以及美国活跃钻井数。



根据“小非农”的表现来看，今晚的非农将不会起太大的波浪，而美国活跃钻井数将是油价本周收官的关键，按近期情况来看，今晚的钻井数料再度增加利空油价，而受OPEC产油国相继落实减产支撑，油价料将不会出现大跌行情。



文/涂圣凯撰V信tushengkai886



