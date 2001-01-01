[实战看盘] 鲁亦枫1.3开门红原油再飙新高直指55美元附穿头破脚教程 [复制链接]

鲁亦枫1.3开门红原油再飙新高直指55美元附穿头破脚教程

文/鲁亦枫(微信：luyf07)



一、亦枫谈原油12月底基本面分析



周五12.30公布的EIA原油库存意外增加61.4万桶，而周四早间公布的API报告也显示该周原油库存增加420万桶。此外，EIA报告还显示，目前美国原油库存总量达到了4.861亿桶，接近于每年此时平均区间的上限。



周六1.1凌晨公布的美国至12月30日当周的石油钻井总数连续第九周增加至525口，创下去年12月以来的最高纪录。



2016已经过去，我们也迎来了全新的2017年，本月市场将几种聚焦于OPEC减产情况，OPEC承诺将于本月落实减产，若OPEC如期减产，油价将获支撑再飙新高。本人腾讯：205-684-025



二、亦枫谈油价飙升至55美元原因



原油无疑是本年度明星，颇具话题性。先在年初跌下至30美元/桶，之后随着OPEC石油输出国组织和其它产油国关于协议减产的各种消息烟雾弹上上下下，在年底石油减产协议终于达成后，油价站稳50美元/桶。年内涨幅47.49%。布伦特原油年内表现同样优异，累计涨幅56.2%。而为今年原油巨幅波动的行情做出贡献的，除了欧佩克外，各产油国自三月中旬以来大量供应中断的消息亦是主要因素之一。



最近OPEC成员国和非OPEC产油国所达成的减产协议在一定程度上已经避免油价进一步下行。纽约对冲基金经理表示，市场对于减产协议的达成喜闻乐见，但决定暂且相信减产的达成;当前市场普遍认为石油量将迅速削减，因此，投资者正为团队裙：339-526-574贵宾lyf近期的油价走高作准备。



三、亦枫谈原油1.3周一日内盘面解析



从原油4小时图看，原油旗形上升，趋势线内上涨通道清晰，布林带开口向上，多头信号清晰。MA五日、十日均线欲交金叉，预计53.85美元附近区间小幅震荡后上扬，短期目标看54美元，整体呈现多头趋势。



从原油周线图看，上周高点54.51美元，本周原油最高触及54.3美元，强支撑位54.5美元看周五能否突破，长期高点55.4美元。布林带发散性张开，MA五日、十日均线欲交金叉，附图指标MACD红色动能柱强势，坚定看多。



从原油月线看，今年2月收取一颗K线小阴星，下影线拉至六年来最低点26.06美元。是很明显的反转信号，三月至今原油不出意外连连上扬，中旬不乏消息面打压下跌但整体多头还是比较强势的。



亦枫总结：宫中|昊：鲁亦枫枫综合来看原油坚定多，明年油价再战55美元。



1.3原油连续操盘策略



1、主动进攻多单机会：首次触及53.7美元附近多单进场，止损0.6个点，目标看53.88附近，若触及54美元，短期看54.37美元附近，长期目标看54.5附近。若突破，则满仓多。



2、防守反击空单机会：若原油未突破压力位54.5美元附近，空单进场，止损0.6个点，第一支撑54美元，若下破，则看第二支撑53.88附近，轻仓空持有，53.7-53.6区间若破位满仓空。止损0.6美元。



四、亦枫谈穿头破脚定义与形态



定义内容：穿头破脚形态是指在价格或指数上涨(下跌)形态中，第二根K线将第一根K线从头到脚全部穿在里面了。



穿头破脚有两种形态，顶部穿头破脚和底部穿头破脚。腾讯/205-684-025



穿头破脚形态是阳包阴和阴包阳的一种特殊形态，它只针对相邻两根K线的包含来定义。



形态要点：V-信/luyf07



1、旭日东升形态由一阴一阳两根k线组成。



2、第一根大阴线的下跌幅度越大越好。



3、阳线收盘价高于阴线开盘价，阳线实体高出阴线实体部分越多，转势信号越强。







