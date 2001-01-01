[技术分析] 北千山：1.2原油预计跳空高开，周二原油白银操作建议 [复制链接]





文/北千山/V芯beiqianshan789



投资实现梦想，理财改变人生。理财时代，你不理财，财不理你。聪明的人，总是用别人的智慧来填补自己的大脑，只要你迈出第一步，成功就在第二步。我认为，投资存在风险，每一单都应该小心交易，珍惜你赚来的每一分钱。



北千山-消息面解析：



周五(12月30日)国际油价在2016年最后一个交易日小幅收低，但今年仍创2009年来最大年度升幅，此前石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成减产协议，以缓解打压油价两年的供应过剩情况。



昨日（2017年1月1日），】伊拉克油长的能源事务顾问DhiyaaJafar表示，伊拉克石油出口将从1日开始减少21万桶/日，伊拉克已经在一周前向客户发布了有关警告；减少的部分分别来自伊拉克北方、南方和中部石油公司；Jafar表示，目前伊拉克的石油产能为475万桶/日，伊拉克将遵守减产承诺，并希望库尔德地区能够一同参与减产。



北千山-现货原油技术面分析：



四小时来看，油价触底反抽，下方靠近53.4美元支撑大幅反弹，阻力依旧关注54.51美元，破位仍看55大关。指标来看，K线跌破布林带中轨反弹重回上方，KD指标勾头向上。综合来说，触底反抽后上涨动能较足，且基本面支撑油价，预计油价将再走高，操作上北千山建议开盘维持低位做多为主，合理控制仓位。



北千山-原油操作建议：



1、53.3-53.5美元分批多，止损0.4，目标54.2美元附近；



2、54.3-54.5美元分批空，止损0.4，目标53.7美元附近；



北千山-现货白银技术分析及建议：



现货白银从四小时走势图来看，白银价格下滑幅度大过黄金，因此前金价突附近的支撑，进一步看向15.6美元。从指标来看，K线自上轨大幅回落跌穿中轨，附图KD指标形成死叉大幅向下延伸。临近特朗普上台，投资者似乎进行了获利离场，且2017年的第一个月风险较大，预计金银价格宽幅震荡可能性较大，操作上北千山建议大区间内高抛低吸。



人都喜欢去无限放大自己的成果，渐渐地忘记了错误存在的价值，我记得外国一位名人曾经说过：“不要给我忠告，让我去犯错”，如果说你这一生从来没有犯过错误，那么你这一生最大的错误就是没有犯过错误！如果你习惯里让别人带着走，那么从物理学上来讲你始终在做匀加速运动，说白了就是相对静止，再通俗一点，其实你一直都没有成长。这些话同样适合这个市场，如果说你永远都想依托老师在这个市场上生存，那么你永远成长不起来，“师傅领进门，修行在个人”的道理可不仅仅是说说而已。



朋友们，我们能在市场上相遇是一种缘分，你能来细心求教是北千山作为老师的荣耀，能让你们真正出师才是北千山最大的责任。



文/北千山/V芯beiqianshan789





