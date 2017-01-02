[实战看盘] 条条都是重磅消息，新年又要收割！ [复制链接]

新年到了第二天，我要说这个节日里，高层绝对没有闲着，条条都是重磅的，大领导强调“2017年要加强国企财税金融等重大改革的推进”，显然国改的主题不会局限在就几个板块和地域上，会继续挖掘。同时，央行的手段也厉害，“自然人客户20万以上跨境转账需报送”，资金面上估计节后就是和RMB空头干架的架势。而这些作用于股市，更是会增加板块炒作变迁，和资金面上的波动，这种时候，大家马上用电脑或者手机，在浏览器里面输入“博尔量化.net”，量化一下后接下来会派上大用处。具体的听我细细说。



显然这一系列的政策，都是在引发强力变局，这对股市的影响，可以说既有市场外资金总量的影响，又有场内资金的腾挪变迁。所以接下来，两种力量是特别要主要注意的，首先就是涨上去要注意获利回吐主导的力量，在资金预期不稳定的时候，获利回吐多了，对行情的影响会非常大，最近太多涨上去的股票出现获利回吐主导之后，快速的恶化。





大家需要记住在“博尔量化.net”平台中黄颜色代表获利回吐主导，连续的获利回吐在当前的环境下就是一种预警，后面没有做多主导就危险了。包括大家手头现在在反弹的股票，也最好用电脑或者手机，输入“博尔量化.net”量化一下，看看反弹背后是什么力量主导，有一两天的获利回吐就得注意了，等开盘之后如果继续有获利回吐主导，那就要随时随地防恶化，毕竟眼下反弹又不是很猛烈，哪来那么多获利盘，吐个不停地别后搞不好就是有大家不知道的猫腻。



接下来对于多数股票来说，至少年初的一段时间，就是交易力量频繁转换，获利回吐自然不好，但当前空头回补主导如果多了，就得注意后面的场外资金的进场收割。最近跟几个私募朋友聊，收割的手法就是借着前几天行情不好，低位埋单，吃了几天之后，发现埋单已经吃不到货了，就干脆往上面买。我去量化了一下他们收割的股票，确实这几天就是下跌后连续的空头回补做低吸准备，然后做多主导跟上直接轧空，而这就收割时的交易状态。



那么远的不说，最近两个月你很难走出什么大牛市，因此值得注意的品种绝不是那些已经一飞冲天的明星，而是默默耕耘的品种。而这种默默耕耘在在交易上的体现就是股价没什么变动不吸引人，但实际主导交易的力量里，做多主导的优势是非常明显的。



但种瓜得瓜、种豆得豆，种风者收获风暴，一个股票只要做多主导是优势的，这种优势一两天或许提现不出来有什么厉害，但积累多了，股价就很容易加速，往往这种时候做多主导力量再一增加，股价就立刻会变得别人不认识。就是最近做多主导积累优势，然后加速的品种。这种情况在2017年初肯定是好多的。所以眼下大家用“博尔量化.net”平台量化一下，首先要看的就是手头震荡的股票，在震荡中是不是在积累做多的优势，这种优势积累的越多，爆发力就越强。



博尔量化.net 平台整理

2017-01-02



