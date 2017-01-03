[实战看盘] 数字江恩解盘:2017.01.03（周二）祝愿所有人2017年翻倍 [复制链接]

岁月如歌，是人生的交响曲。其实本人经常说，我们参与市场是要快乐的，在快乐的同时赚一点钱，在赚一点钱的同时，做一点慈善。这里是2017年开盘第一天，那么就祝愿所有人，2017年，资金翻倍，恭喜发财。



既然是开盘的第一天，就说说参与市场要求的能力。其实就是执行力，按照技术要求执行的能力。炒股是自己的事情，摒弃抱大腿的思想，必须学会独立行走。这里的抱大腿是指指导你操作的老师还有股票软件。特别是股票软件。其实在VIP课堂我就说过，我希望我的所有学员，在跟我学习完之后，都可以离开我。人生缘起缘灭，天下哪有不散之宴席。



下面开始技术解盘：



本人是中国技术解盘第一人，在本人的出版的书籍《股票趋势轮回理论》就有作者之简介，本人也是和讯投资学员的特约教授。并且荣誉中国财经风云榜第十二届和十四届中国好导师称号。就是这样，本人成功预测了3301的顶部区间，更加告诉2638为震荡反弹的上涨，并且在2016年成功预测了2638的底部，早在2650区间抵达的第一时间，就告诉：2650-2750是底部区间，2016年是震荡反弹，没有牛市的宣言，结局全部正确。



而这里本人更要说，2017年的前面1.2.3三个月，不会操作的也是可以休息，大盘想有200点+的反弹都非常之难。下面开始说说3100点位区间的结构吧。



大盘从3301下跌的第一刻本人就说3301只有反抽，没有反弹，结局是什么，而大盘在3100震荡是一件好事，这件好事必须要符合以下几个条件，大盘才可以再次形成反抽扩展，好事才可以将近。



对于购买本书籍的人，都知道，本人给出了3050点位区间的支撑，结局大盘最低抵达3068，因为是新年的第一天交易日，本人就把3050区间公布出来，第一就是3050区间不可以跌破。



那么第二条是什么呢？就是力度，这里我们用5分钟的MACD当中的DEA和DIFF做结构力度判断，也就是说分钟的MACD当中的DEA和DIFF可以产生一个负数大于4的力度，也就是-4的数值要求。只要没有负数4，大盘跌至3100之下也不用太慌张，而只要抵达这个，就必须谨慎，且3050区间不可以直接跌破，否则3100，就变成了泰极否来了。仅此



以上言论发表于2017.01.02--新年快乐。

《本人决定将《股票趋势轮回理论》著作收益捐献》

本人的第一本书籍《股票趋势轮回理论》已经上市，大家可以通过正规渠道买回来学习，由浅入深的基础知识都在里面了

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中国技术解盘第一人，股知道《轮回理论》《太极理论》创始人