[实战看盘] 比养老金更凶的万亿资金来了！ [复制链接]

新年里，特别注意的就是资金面上的变化，而这次新年确实有大动作，比养老金入市还要更猛，银行委外资金投资股票的比例上升，并且原来只允许10%，现在上浮到30~50%，那就是万亿级别，还是说配就配的那种。这样的话，大家先上电脑或者手机，在浏览器里面输入“博尔量化.net”，然后多去量化那种做多主导突然大增的股票，很可能就是当前机构在新配或者增配的品种。



这种做多主导突然大幅增加的情景不算很多，但眼下一旦出现，那就不会是昙花一现，毕竟当前市场人气被打压下来之后一直在低位，不是机构坚决做多的话，想让做多主导的力量大增都是不可能的。这点上，都是最近做多主导力量大增的品种，后面的股价表现大家一看就懂了。



其实这种表现，在之前养老金入市预期的阶段，就有过上演，那时候刚说养老金入市要进行，结果就是各路险资一路举牌，买的都是养老金喜欢的奶牛股，交易上的状态也是做多主导突然的爆发，后面就股价就不对了，要不是刘大的叫停，真不知道能干到什么位置去。这次大家自己可以马上在电脑或者手机浏览器里面，输入“博尔量化.net”，回车后马上可以量化，如果再出现这种做多主导力量大幅增加的时候可别再错过了。



另外，即便做多主导没有爆发，实际只要大家在新年里，自己的股票做多主导一直保持优势，那都是好的，那些慢牛、平稳上涨的股票之所以能稳稳的攻击，就是做多主导是绝对的优势，相比之下，代表做空主导的绿色极少或者更笨没有，这点用“博尔量化.net”量化一下是最清楚的。



所以节后只要资金面上有宽松的倾向，大家就需要盯着自己手头股票，有没有做多主导开始优势的趋势，这个趋势最直观的体现就是看不到做空主导的绿色，拿“博尔量化.net”去量化直接就清楚了。假日正好是个承前启后的时间，先去量化之前有几天做多主导，要是已经做多主导优势了，节后很可能就是，开启慢牛的稳稳推升了。



博尔量化.net 平台整理

2017-01-01



