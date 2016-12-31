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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 备战2017，金鸡报喜是铁定了！
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[实战看盘] 备战2017，金鸡报喜是铁定了！ [复制链接]

幸福点滴

红豆币
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发表于 2016-12-31 14:49:14 |显示全部楼层
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这个元旦，所有文章的主题就一个——备战2017年。2017年太值得备战了，只要看看这个2016年，10万元以下的账户不断减少，1000万以上的账户不断增加，试问一个机构越来越多，散户越来越少的股市会往什么方向发展？大家用电脑或者手机在浏览器里面，输入“博尔量化.net”，回车后去量化一下，就能看到很多资金其实几千最后几天已经蠢蠢欲动了，并且大家自己手头的股票搞不好也在其中。

蠢蠢欲动的资金

这种资金蠢蠢欲动的迹象，在震荡中是最最容易看清的，因为震荡本来就是这几天做多的优势，过几天做空的优势。但有资金有意在里面试盘的股票，那做多主导会非常明显，做空主导会非常稀少，大家要是用量化系统，很容易量化出交易的状态，下面看图，可以说一目了然。

这样的股票其实大家用“博尔量化.net”系统平台统计一下，都能量化出来，并且节后还可以每天跟踪一下数据，要是连续做多的股票越来越多，那这就是星火燎原的台式，整个市场的横盘，到最后也是演变为向上突破。

另外，从备战的角度讲，大家要是量化出这样的交易状态，也是不值得去备战的，因为连做多主导的影子都没有，等到这样的股票要形成做多的优势，不知道还要多少时间，多头连一点话语权都没，指望这样的股票突然大涨上去，机会实在太小了。所以同样的震荡，一定去看一眼背后主导交易的力量，节后哪些震荡的股票有戏，哪些没戏，大家自己在元旦期间，用电脑或者手机在浏览器里面，输入“博尔量化.net”接下来都能区分出来，然后在有戏的股票里找机会，好好做很多很多。

                                                     博尔量化.net  平台整理

                                                            2016-12-31
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