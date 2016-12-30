宋舟文12.30年线收官，原油白银多空博弈，谁能取胜？你怎么看 [复制链接]

宋舟文12.30年线收官，原油白银多空博弈，谁能取胜？你怎么看



最近市场风云变幻，在多重消息的刺激下，行情暴涨暴跌。有人欢喜有人忧，有些朋友获利满满，有些朋友却被套爆仓导致严重亏损。不管过去怎么样，发生的事情已然发生。希望这些盈利的朋友不要骄傲，后面与老师配合好再接再厉。亏损被套的朋友也不要太过于揪心惆怅，调整好心态找到舟文老师，宋舟文惟欣szw363会帮你解决。



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原油技术面分析：回顾昨日行情，美原油全天走势表现为震荡上行，晚间EIA原油库存数据公布后，油价短线回落，截止到收盘美原油录得涨幅0.35[[%]]。今日行情从日线来看，均线系统多头排列，价格连续多日高位盘整并且运行于MA5上方，日线各项指标趋平；从4小时来看，昨日行情两次触及布林中轨均得以支撑，此位置也是日线MA5、4小时MA20所处的位置，那么今日需关注53.7美元附近一线的支撑；小时线、4小时线来看，附图MACD绿色能量柱减弱，顺势指标均缓慢上行，短期看，处于多头之势，但是价格近日高位盘整并未出现新高，我们也需要关注上方54.30附近位置的压力。



美原油操作策略：



1、首见53.4美元附近多单进场，看目标点位54.3美元，破位继续持有。



2、首见54.3美元轻仓空，看目标点位53.8美元，交易带好止损。



白银技术面分析：白银在暴跌之后一直处于低位震荡中，震荡只是蓄势，等待下一步的突破，上破还是下破，目前还不能明显判断，但是目前我们还是依照震荡行情操作，突破顺势而为即可！震荡行情在操作上比较好把握，支撑阻力位都比较明显。白银昨日探低回升，日图小阳收高，但空间相对较小，主要围绕底部整理修正，上方16.25迟迟未能收复，未形成反转多头，反弹的空间就看不到。不过好在日图低位收阳，不算弱势，并且已经连续多个交易日下探不破底，短线不排除跟随黄金走一定的反弹修正。惟欣szw363认为若白银没有如期遇上方强阻回落，直接突破坐稳16.2位置，今日的操作思路则要改变，那么白银极有可能突破震荡区间，走上多头指路，操作上宋舟文建议就要顺势追多了。



现货白银操作策略：



1、建议16.1美元附近做多，止损0.2美元，目标看向16.3美元，上破看16.4美元;



2、建议16.2美元附近做空，止损0.2美元，目标看向16.0美元，破位看15.9美元；



宋舟文从事投资行业这么多年来看，人嘛，就是这样：总是相信自己乐于相信的事情。问题是，这类人反复在自己这样的心理暗示下，最终会深信自己就是对的。生活中有什么样的人，市场上就会有什么样的交易者。也许人都是有自尊心的，似乎每个交易者的成长道路中都会经历这样的阶段。同样，他们对待市场上的原因根本无法客观的分析。事实上，他们并不是用原因来综合分析得出结果，而是站在固定的、并且是自己希望出现的结果的基础上来寻找原因。简单的说，他们不是因为看涨而作多，而是因为做多而寻找看涨理由。这样交易者在不断对自己心理暗示的催眠下，慢慢的使自己的信念同市场的客观现实越走越远。如果市场最终的走势真的和他们所希望的结果一致的话，对于他们也不会有任何好处。这样会使他们的自尊心膨胀，下次就更难面对自己的亏损。想和市场一争高下的动机，早晚会被值得敬畏的市场扫地出门。没错，这只是时间的问题。与本人实时在线交流添/加宋舟文惟欣szw363



投资市场是残酷的地方，没有一丝的同情与怜悯，没有人真正可以对另一个人的伤痛感同身受。你万箭穿心，你痛不欲生，也仅仅是你一个人的事，别人也许会同情，也许会嗟叹，但最后还是你自己默默承受。选择比努力更重要，做错了单子只能错一次，但是跟错了人可能就是错一生！机会和信任一样，犹豫多一秒，机会就少一分。你来与不来，舟文都在这里等着你。



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