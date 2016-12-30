[技术点评] 赵虞人：12.30原油静待减产行动，原油白银操作策略 [复制链接]

赵虞人：12.30原油静待减产行动，原油白银操作策略





行情过后一半人笑，一半人哭，就好比最近的原油沥青一样，不做的笑做了的，跑了的骂没跑的，套了的骂做空的，面对原油沥青的暴跌除了像个泼妇一样发发牢骚好像啥也干不了!货币市场本来就是一个财富二次分配的地方，要么，你分配别人的资产，要么，你被别人瓜分你的财产。虞人对于大行情下的做单方式只有一句话，现货市场，赚钱才是王道！虞人崇尚稳健操作，想要赌博式的投资者不要来找虞人，虞人不会带，虞人带的客户几乎不会存在亏死的现象，不要砸虞人招牌！大行情大赚，小行情小赚，没行情不赚！每个月稳定20%以上盈利，投资不要影响到生活，马上要过年了，虞人薇歆zyuren6只希望大家赚了钱高高兴兴过年！













赵虞人——全球静待减产行动









国际油价自11月中旬以来已经上涨约25%，主要是受到OPEC减产协议以及美国强劲经济数据提振股市的影响。本周以来受到圣诞和新年假期因素的影响市场交投非常清淡，当前市场普遍静观OPEC减产行动的实施进展，2017年1月1日是OPEC和非OPEC产油国减产行动的开始日，180万桶/日的减产目标能够完成多少令投资者密切关注。





赵虞人说过近期油价一直维持在高位震荡的趋势，行情从来不会手下留情的，是赚是赔数据就在那里，唯一能改变的就是你自己，下次大行情一定要记得带好止损，做好风险控制，好了，虞人说这么多，也是对套单和爆仓的客户一点提醒，不要只是伤心你的亏损，而是学会怎么控制风险，也算是对得起你交的学费了。





赵虞人——原油白银行情走势分析及操作策略





原油行情分析





回顾昨日行情，原油全天走势表现为震荡上行，晚间EIA原油库存数据公布后，油价短线回落，截止到收盘原油录得涨幅0.35[%]。今日行情从日线来看，均线系统多头排列，价格连续多日高位盘整并且运行于MA5上方，日线各项指标趋平；从4小时来看，昨日行情两次触及布林中轨均得以支撑，此位置也是日线MA5、4小时MA20所处的位置，那么今日需关注53.7美元附近一线的支撑；赵虞人惟欣zyuren6老师从4小时线来看，MACD绿色能量柱减弱，顺势指标均缓慢上行，短期看，处于多头之势，但是价格近日高位盘整并未出现新高，我们也需要关注上方54.30附近位置的压力。





独家策略





1、53.7美元附近多单进场，看目标点位54.3美元，破位继续持有





2、54.3美元轻仓空，看目标点位53.8美元，交易带好止损





白银行情分析





白银方面，从现货白银日线走势图上看，银价三连阳现已接近中轨，布林带三轨走平，KDJ三线则向上发散，MACD快慢线形成金叉，红色动能柱冒头放量。综合来看，因美国经济数据表现不佳压制美元涨幅，且年末市场交投清淡，银价会有一个较好的整理回升条件，技术面指标也显示出银价反弹动力出现。赵虞人惟欣zyuren6建议短期可尝试逢低做多。





独家策略





1、15.90美元附近做多，默认止损，目标看向16.23美元附近；





2、16.25美元附近做空，默认止损，目标看向16.00美元附近；





因各平台点位差异，也因为网络发布的延时性，操作建议仅供参考，请做好风险控制，具体操作方案以赵虞人老师实时指导为准





很多人加了虞人老师zyuren6跟我说在某某平台由于套单等问题亏了几万几十万，现在不知道怎么办等等，生活就是无数选择的重复，成功与失败往往就隔一小步，可是很多人就倒在了这一小步上面，因为大家没有给自己一个明确的点位，没有注意脚下的路，在触手可及的地方就是蛋糕，当我们跨出一步却掉进了陷阱，因为很多人不懂规划，投资如同在古墓里探险，有些分析师不会勘察地形，看到前面有宝贝就让大家去拿，一批又一批的人就这样倒在了路途，然后自己的东西被大家所瓜分，也就是角色的点位，你到底是一个守猎者还是食物！前来咨询的投资者一再问我到底如何做到减少损失，赵老师告诉你一句精髓：顺势-慎抄-带止！最可怕的就是我说的赚了就跑，亏了死抗！







